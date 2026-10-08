Convocan a velada por la justicia de Abel Castillo: hoy en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Convocan a velada por la justicia de Abel Castillo: hoy en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, Saltillo
    Abel Bernardo Castillo Peña fue localizado sin vida en San Buenaventura tras permanecer desaparecido desde el 5 de octubre. REDES SOCIALES

”El odio no tiene cabida en nuestras calles ni en nuestras narrativas”, bajo esta consigna se extiende la invitación. La cita es este jueves 8 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Nueva Tlaxcala; piden vestir de negro y llevar veladoras

Colectivos y organizaciones convocaron a una “Velada por la Justicia” en memoria de Abel Castillo, el joven de 21 años que fue localizado sin vida en San Buenaventura tras permanecer desaparecido desde el 5 de octubre.

La cita es este jueves 8 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, en Saltillo. La convocatoria pide a los asistentes vestir de negro y llevar veladoras para acompañar a la familia en su exigencia de justicia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-abel-fue-ultimado-con-un-arma-de-fuego-tras-contactar-a-un-hombre-por-una-aplicacion-KG24009636

“Te invitamos a la velada por la justicia de Abel este 8 de octubre. Nos reunimos para abrazar su memoria, pero también para levantar la voz”, señala la publicación difundida en redes sociales.

Los convocantes exigen a las autoridades una investigación con enfoque interseccional, de género y de diversidad, así como un trato digno que no revictimice a la víctima. “El odio no tiene cabida en nuestras calles ni en nuestras narrativas”, expresaron.

Abel Bernardo Castillo Peña fue encontrado sin vida en un inmueble en construcción en San Buenaventura, en una zona despoblada. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un disparo de arma de fuego calibre 7.65.

El joven había salido de su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera, durante la tarde-noche del lunes. Al no regresar y perder contacto con él, su familia presentó la denuncia el martes, lo que inició las investigaciones para localizarlo.

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que hay una persona detenida, identificada como Martín “N”, quien fue ubicado como probable responsable. De acuerdo con la investigación, Abel y Martín no tenían una relación previa: ambos se conocieron a través de una aplicación digital y acordaron encontrarse en San Buenaventura.

La Fiscalía continúa con la integración de los elementos necesarios para solicitar el mandamiento judicial correspondiente y llevar el caso ante un juez por el delito de homicidio calificado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
Justicia
homicidios

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nueva ley catastral: Así, de repente

Nueva ley catastral: Así, de repente
true

Cañón de San Lorenzo: el regreso de su cascada

true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

José Ángel ‘N’ confirmó en un video publicado en TikTok la vinculación a proceso.

Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve

Maryfer Centeno analizó el comportamiento de Maribel Garza durante una entrevista televisiva.

¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno
La competencia contempla las pruebas de 5K y 10K, además de una carrera infantil de 1K para menores de 13 años.

Carrera Chuy Flores 2026: a una semana de la edición 15 en Saltillo
Agentes de policía rocían con gas pimienta a estudiantes cerca de la universidad Sciences Po mientras protestan contra la falta de recursos en las escuelas, en París, el miércoles 7 de octubre de 2026.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia
Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo.

Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado