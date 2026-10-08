Convocan a velada por la justicia de Abel Castillo: hoy en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, Saltillo

Colectivos y organizaciones convocaron a una “Velada por la Justicia” en memoria de Abel Castillo, el joven de 21 años que fue localizado sin vida en San Buenaventura tras permanecer desaparecido desde el 5 de octubre. La cita es este jueves 8 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, en Saltillo. La convocatoria pide a los asistentes vestir de negro y llevar veladoras para acompañar a la familia en su exigencia de justicia.

“Te invitamos a la velada por la justicia de Abel este 8 de octubre. Nos reunimos para abrazar su memoria, pero también para levantar la voz”, señala la publicación difundida en redes sociales. Los convocantes exigen a las autoridades una investigación con enfoque interseccional, de género y de diversidad, así como un trato digno que no revictimice a la víctima. “El odio no tiene cabida en nuestras calles ni en nuestras narrativas”, expresaron. Abel Bernardo Castillo Peña fue encontrado sin vida en un inmueble en construcción en San Buenaventura, en una zona despoblada. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un disparo de arma de fuego calibre 7.65.

El joven había salido de su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera, durante la tarde-noche del lunes. Al no regresar y perder contacto con él, su familia presentó la denuncia el martes, lo que inició las investigaciones para localizarlo. El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que hay una persona detenida, identificada como Martín “N”, quien fue ubicado como probable responsable. De acuerdo con la investigación, Abel y Martín no tenían una relación previa: ambos se conocieron a través de una aplicación digital y acordaron encontrarse en San Buenaventura. La Fiscalía continúa con la integración de los elementos necesarios para solicitar el mandamiento judicial correspondiente y llevar el caso ante un juez por el delito de homicidio calificado.

Temas

Convocatoria Justicia homicidios

Localizaciones

Saltillo

