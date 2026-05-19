Convocan en Saltillo a rodada por el Día del Estudiante

El colectivo Transporte Digno Saltillo realizará este domingo 24 de mayo una nueva rodada ciclista por calles del Centro Histórico, ahora dedicada a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad con motivo del Día del Estudiante. La actividad partirá a las 18:00 horas desde la Estación Libertad, ubicada en el cruce de Victoria y Acuña. A través de redes sociales, la agrupación invitó a las y los jóvenes a sumarse al recorrido mensual, que en esta ocasión tendrá un ambiente más relajado y enfocado en la convivencia estudiantil.

“Si estudias la secu, la prepa o la uni, te invitamos a que te vengas a esta rodada tranqui ahí en nuestro Centro Histórico”, publicó el colectivo en la convocatoria. Las rodadas organizadas por Transporte Digno Saltillo forman parte de las actividades que la agrupación ha impulsado en los últimos años para promover la movilidad no motorizada y visibilizar las dificultades que enfrentan peatones y ciclistas en la ciudad. En recorridos anteriores, los contingentes han transitado por calles como Victoria, Purcell, Aldama, Cuauhtémoc, Emilio Carranza, Hidalgo y Ramos, además de puntos como el gimnasio Nazario Ortiz Garza, la antigua estación El Nodo y el tramo peatonal frente a Palacio de Gobierno. Además de funcionar como espacios recreativos y de convivencia, estas actividades también buscan generar conciencia sobre temas como la seguridad vial, el respeto a ciclistas y peatones, así como la necesidad de contar con infraestructura más segura para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

En otras rodadas temáticas, el colectivo ha dedicado recorridos a la movilidad con perspectiva de género, la defensa de los derechos humanos y la reapropiación del espacio público. Integrantes de Transporte Digno Saltillo han señalado anteriormente que este tipo de ejercicios permiten mostrar cómo se vive la ciudad desde la bicicleta y evidenciar problemáticas como rebases peligrosos, falta de señalización, calles deterioradas y poca cultura vial hacia quienes se trasladan sin automóvil. La agrupación invitó a las y los asistentes a acudir con bicicleta propia y tomar precauciones básicas durante el recorrido.

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