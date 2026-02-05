Corporaciones de Seguridad de Saltillo contarán con armamento comprado al Ejército: Javier Díaz

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 5 febrero 2026
    Corporaciones de Seguridad de Saltillo contarán con armamento comprado al Ejército: Javier Díaz
    El objetivo es mantener el equipamiento adecuado para los distintos agrupamientos policiales. FOTO: CORTESÍA

El Alcalde informó que el armamento será adquirido mediante la Secretaría de la Defensa Nacional y se destinará principalmente a grupos de reacción y alto impacto

Las corporaciones de seguridad de Saltillo contarán en los próximos meses con nuevo armamento adquirido directamente al Ejército, como parte del proceso de fortalecimiento del equipamiento de la Comisaría de Seguridad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil comentó que la compra se realiza mediante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conforme a los protocolos establecidos para este tipo de adquisiciones.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban convocatoria del Presupuesto Participativo 2026 en Saltillo

“Es un proceso que se hace con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se compra ese armamento al Ejército y la intención es poder seguir manteniendo el equipamiento necesario que necesitan los diferentes agrupamientos de nuestra comisaría”, dijo.

Indicó que el armamento estará destinado principalmente a los grupos operativos con funciones específicas dentro de la corporación. “Sobre todo lo que va relacionado con el grupo de reacción sureste, el grupo de alto impacto y la policía municipal en general”, precisó.

Añadió que en una etapa posterior se dará a conocer el tipo de armamento y calibres que se están adquiriendo, una vez que concluya el proceso administrativo correspondiente.

$!El alcalde anunció que en las próximas sesiones de Cabildo, funcionarios que busquen participar en el proceso electoral deberán solicitar licencia.
El alcalde anunció que en las próximas sesiones de Cabildo, funcionarios que busquen participar en el proceso electoral deberán solicitar licencia. FOTO: CORTESÍA

REGIDORES CON LICENCIA

En otro tema, el alcalde informó que la próxima semana se realizará una sesión solemne por el 30 aniversario del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), mientras que el 25 de febrero se llevarán a cabo sesiones ordinarias de Cabildo.

Explicó que será en esas sesiones cuando las y los regidores que aspiren a participar en el próximo proceso electoral deberán solicitar licencia. “Al momento ningún regidor o regidora se ha acercado conmigo a comentarme que va a solicitar licencia”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia tercera generación de cadetes de la Policía Municipal de Saltillo

Agregó que el mismo criterio aplicará para directores, coordinadores y funcionarios municipales que busquen participar en campañas, quienes deberán separarse del cargo conforme a la ley.

“El llamado es a respetar los tiempos y los horarios laborales, porque somos servidores públicos y tenemos que hacer nuestras funciones muy apegados a la ley”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Seguridad
armamento

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein