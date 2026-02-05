Corporaciones de Seguridad de Saltillo contarán con armamento comprado al Ejército: Javier Díaz
El Alcalde informó que el armamento será adquirido mediante la Secretaría de la Defensa Nacional y se destinará principalmente a grupos de reacción y alto impacto
Las corporaciones de seguridad de Saltillo contarán en los próximos meses con nuevo armamento adquirido directamente al Ejército, como parte del proceso de fortalecimiento del equipamiento de la Comisaría de Seguridad, informó el alcalde Javier Díaz González.
El edil comentó que la compra se realiza mediante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conforme a los protocolos establecidos para este tipo de adquisiciones.
“Es un proceso que se hace con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se compra ese armamento al Ejército y la intención es poder seguir manteniendo el equipamiento necesario que necesitan los diferentes agrupamientos de nuestra comisaría”, dijo.
Indicó que el armamento estará destinado principalmente a los grupos operativos con funciones específicas dentro de la corporación. “Sobre todo lo que va relacionado con el grupo de reacción sureste, el grupo de alto impacto y la policía municipal en general”, precisó.
Añadió que en una etapa posterior se dará a conocer el tipo de armamento y calibres que se están adquiriendo, una vez que concluya el proceso administrativo correspondiente.
REGIDORES CON LICENCIA
En otro tema, el alcalde informó que la próxima semana se realizará una sesión solemne por el 30 aniversario del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), mientras que el 25 de febrero se llevarán a cabo sesiones ordinarias de Cabildo.
Explicó que será en esas sesiones cuando las y los regidores que aspiren a participar en el próximo proceso electoral deberán solicitar licencia. “Al momento ningún regidor o regidora se ha acercado conmigo a comentarme que va a solicitar licencia”, indicó.
Agregó que el mismo criterio aplicará para directores, coordinadores y funcionarios municipales que busquen participar en campañas, quienes deberán separarse del cargo conforme a la ley.
“El llamado es a respetar los tiempos y los horarios laborales, porque somos servidores públicos y tenemos que hacer nuestras funciones muy apegados a la ley”, concluyó.