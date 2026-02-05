Corporaciones de Seguridad de Saltillo contarán con armamento comprado al Ejército: Javier Díaz

Las corporaciones de seguridad de Saltillo contarán en los próximos meses con nuevo armamento adquirido directamente al Ejército, como parte del proceso de fortalecimiento del equipamiento de la Comisaría de Seguridad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil comentó que la compra se realiza mediante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conforme a los protocolos establecidos para este tipo de adquisiciones.

“Es un proceso que se hace con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se compra ese armamento al Ejército y la intención es poder seguir manteniendo el equipamiento necesario que necesitan los diferentes agrupamientos de nuestra comisaría”, dijo.

Indicó que el armamento estará destinado principalmente a los grupos operativos con funciones específicas dentro de la corporación. “Sobre todo lo que va relacionado con el grupo de reacción sureste, el grupo de alto impacto y la policía municipal en general”, precisó.

Añadió que en una etapa posterior se dará a conocer el tipo de armamento y calibres que se están adquiriendo, una vez que concluya el proceso administrativo correspondiente.