Aprueban convocatoria del Presupuesto Participativo 2026 en Saltillo

Integrantes del Consejo Municipal del Presupuesto Participativo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobaron la convocatoria para el ejercicio 2026, mediante la cual las y los ciudadanos de Saltillo podrán proponer y elegir el destino de una parte del presupuesto público municipal.

Durante la sesión, el alcalde destacó que desde el inicio de la administración se impulsó este mecanismo como una herramienta para fomentar la participación ciudadana directa en la toma de decisiones sobre obras y proyectos prioritarios.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’

“Nos propusimos poner en marcha una acción de gobierno que incentive a las y los saltillenses a participar de manera activa en la asignación y ejecución de una parte del presupuesto público, a través de propuestas que ellos mismos planteen”, señaló Javier Díaz González, quien además reconoció el compromiso y la participación de las y los integrantes del Consejo para mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, explicó que el Presupuesto Participativo fortalece la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, al promover un modelo de gobierno abierto, inclusivo y transparente. Detalló que este ejercicio permite a la población no solo elegir los proyectos, sino también vigilar el destino de una parte de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto predial.

La funcionaria informó que el presupuesto participativo se aplicará en nueve sectores de la ciudad y abarcará rubros como el desarrollo y mejora de la infraestructura urbana; el desarrollo comunitario, social y humano; el desarrollo municipal; así como los servicios públicos. Para el ejercicio 2026, el monto asignado será equivalente al 3 por ciento de la recaudación programada del impuesto predial, lo que representa más de 17.5 millones de pesos.