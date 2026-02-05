Inicia tercera generación de cadetes de la Policía Municipal de Saltillo

Saltillo
/ 5 febrero 2026
    Inicia tercera generación de cadetes de la Policía Municipal de Saltillo

Los nuevos cadetes fueron exhortados a prepararse para integrarse a una de las mejores corporaciones policiales del país

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha el Curso de Formación Inicial de la tercera generación del Cuerpo de Cadetes de la Academia de la Policía Municipal, a quienes exhortó a prepararse con disciplina y vocación para integrarse a una de las mejores corporaciones del país y contribuir a mantener a la capital de Coahuila como la ciudad más segura de México.

Durante el arranque del curso, el edil destacó que la paz y tranquilidad que se viven en Saltillo son resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la iniciativa privada y la sociedad civil.

“Con este arranque del Curso de Formación Inicial, la Policía de Saltillo reafirma su compromiso con el orden, la legalidad y la protección de la ciudadanía porque, lo vuelvo a repetir, la seguridad es la prioridad de prioridades”, expresó Díaz González.

El Alcalde recordó que durante el año anterior se incorporaron 100 nuevos elementos a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes concluyeron satisfactoriamente su preparación como parte de las dos primeras generaciones formadas en la Academia de la Policía Municipal de Saltillo.

En esta tercera generación, informó, participan 56 cadetes, de los cuales 35 son hombres y 21 mujeres, quienes cursan actualmente su formación inicial y se integrarán a la Policía Municipal durante el primer semestre de 2026.

Díaz González añadió que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante este año se destinarán alrededor de mil 100 millones de pesos a la seguridad en Saltillo, recursos que serán aplicados en la adquisición de patrullas, equipo de protección, cámaras de videovigilancia, capacitación y otros rubros estratégicos.

El Alcalde reiteró que la seguridad es la principal prioridad del gobierno municipal.
El Alcalde reiteró que la seguridad es la principal prioridad del gobierno municipal. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció el apoyo permanente del alcalde y del gobernador en materia de seguridad, y destacó que la Comisaría actualmente está conformada por ocho direcciones y 16 agrupamientos, lo que permite brindar una atención más especializada a la población.

“Esta policía es sinónimo de evolución y de compromiso con la población, en la que trabajamos coordinados con las diferentes instancias y, sobre todo, muy cercanos con la ciudadanía”, afirmó.

Durante el evento, elementos de la segunda generación de cadetes, quienes se graduaron hace algunas semanas, realizaron una demostración de las habilidades y conocimientos adquiridos durante su proceso de formación.

Al arranque del curso asistieron también el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Medrano Aguirre; el director de la Policía Municipal y Tránsito, Simón Pérez Saldaña; la directora de la Academia de la Policía, Diana Olivia Estrada Hernández; el director del Grupo de Reacción Sureste, Nazario Ezequiel Garza Hernández, así como integrantes del Cabildo local.

