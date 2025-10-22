Corredor muere en la carretera antigua a General Cepeda durante entrenamiento

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Corredor muere en la carretera antigua a General Cepeda durante entrenamiento
    Compañeros relataron que Morales sufrió calambres y se desvaneció durante su rutina de running. FOTO: UNSPLASH

Javier Gerardo “N”, de 51 años, falleció mientras realizaba su rutina de carrera en el ejido Palma Gorda, en preparación para un maratón

En el ejido Palma Gorda, sobre la carretera antigua a General Cepeda, un hombre de 51 años perdió la vida mientras realizaba su entrenamiento habitual de running, previo a un maratón.

La víctima fue identificada como Javier Gerardo ”N”, quien fue trasladado a la Clínica Magisterio, a donde llegó ya sin signos vitales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Estás listo? Saltillo se prepara para el Festival Ánimas del Desierto 2025 con más de 70 actividades culturales

Según relató Diana, compañera de entrenamiento, ambos salieron a correr como parte de su rutina, pero durante el trayecto, el hombre comenzó a quejarse de calambres y minutos después se desvaneció.

La mujer solicitó apoyo al sistema de emergencias; sin embargo, al no reaccionar, decidieron trasladarlo por sus propios medios al hospital.

Familiares indicaron que el corredor había ingerido una bebida para “controlar los niveles”, aunque desconocen su composición.

¡CUIDADO! DEBES REVISARTE MÉDICAMENTE ANTES DE PRACTICAR EJERCICIO

Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, especialmente entrenamientos exigentes como correr largas distancias o prepararse para un maratón, es fundamental realizar un chequeo médico completo. Revisar el corazón, la presión arterial, los niveles de colesterol y la función pulmonar ayuda a detectar problemas que podrían convertirse en emergencias durante la actividad física.

Asimismo, es importante conocer los límites del propio cuerpo y prestar atención a señales de fatiga, calambres, mareos o dolor inusual. Ignorar estas advertencias puede poner en riesgo la salud y aumentar la probabilidad de colapsos repentinos, incluso en personas que practican deporte con regularidad.

Por último, complementar el entrenamiento con una alimentación adecuada, hidratación y suplementos supervisados por profesionales reduce riesgos de descompensaciones. Consultar con médicos y especialistas en deporte permite diseñar rutinas seguras, minimizando la posibilidad de incidentes graves mientras se realiza actividad física intensa.

Temas


Corredores
Entrenamiento

Localizaciones


Coahuila
General Cepeda

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros