Corredor muere en la carretera antigua a General Cepeda durante entrenamiento

En el ejido Palma Gorda, sobre la carretera antigua a General Cepeda, un hombre de 51 años perdió la vida mientras realizaba su entrenamiento habitual de running, previo a un maratón.

La víctima fue identificada como Javier Gerardo ”N”, quien fue trasladado a la Clínica Magisterio, a donde llegó ya sin signos vitales.

Según relató Diana, compañera de entrenamiento, ambos salieron a correr como parte de su rutina, pero durante el trayecto, el hombre comenzó a quejarse de calambres y minutos después se desvaneció.

La mujer solicitó apoyo al sistema de emergencias; sin embargo, al no reaccionar, decidieron trasladarlo por sus propios medios al hospital.

Familiares indicaron que el corredor había ingerido una bebida para “controlar los niveles”, aunque desconocen su composición.

¡CUIDADO! DEBES REVISARTE MÉDICAMENTE ANTES DE PRACTICAR EJERCICIO

Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, especialmente entrenamientos exigentes como correr largas distancias o prepararse para un maratón, es fundamental realizar un chequeo médico completo. Revisar el corazón, la presión arterial, los niveles de colesterol y la función pulmonar ayuda a detectar problemas que podrían convertirse en emergencias durante la actividad física.

Asimismo, es importante conocer los límites del propio cuerpo y prestar atención a señales de fatiga, calambres, mareos o dolor inusual. Ignorar estas advertencias puede poner en riesgo la salud y aumentar la probabilidad de colapsos repentinos, incluso en personas que practican deporte con regularidad.

Por último, complementar el entrenamiento con una alimentación adecuada, hidratación y suplementos supervisados por profesionales reduce riesgos de descompensaciones. Consultar con médicos y especialistas en deporte permite diseñar rutinas seguras, minimizando la posibilidad de incidentes graves mientras se realiza actividad física intensa.