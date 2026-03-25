Cortocircuito desata incendio en auto estacionado en Saltillo

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Cortocircuito desata incendio en auto estacionado en Saltillo
    El fuego logró extenderse hacia el interior del automóvil, alcanzando los asientos, pero fue controlado a tiempo por el dueño con apoyo de vecinos. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos y el propietario lograron sofocar el incendio antes de la llegada de los cuerpos de emergencia

Un cortocircuito en la parte interior de la cajuela de un vehículo provocó un incendio que fue controlado por el propio propietario. Personal de Bomberos de Saltillo atendió el reporte y descartó daños mayores, así como cualquier otro riesgo de reignición.

Alrededor de las 09:30 horas de este miércoles, elementos de Bomberos atendieron el reporte de un incendio de vehículo en el cruce de las calles Puerto de Matamoros y Puerto Ángel, en la colonia Brisas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-senal-de-alto-provoca-choque-y-termina-proyectado-contra-taxi-en-saltillo-EG19689418
$!Elementos de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte al 911 y realizaron una inspección para descartar riesgos de que el fuego se reactivara.
Elementos de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte al 911 y realizaron una inspección para descartar riesgos de que el fuego se reactivara. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar se encontraba un automóvil Chrysler 300. De acuerdo con el reporte, el propietario realizaba labores de limpieza cuando, al encender el estéreo, comenzó a salir humo desde la zona de la cajuela.

El fuego se extendió hacia los asientos, pero fue sofocado por el dueño con apoyo de un vecino. Testigos que transitaban por el área dieron aviso al número de emergencias 911.

$!El incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí movilizó a cuerpos de emergencia en el cruce de Puerto de Matamoros y Puerto Ángel.
El incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí movilizó a cuerpos de emergencia en el cruce de Puerto de Matamoros y Puerto Ángel. ULISES MARTÍNEZ

A la llegada de los vulcanos, el incendio ya había sido extinguido, por lo que procedieron a revisar la unidad para descartar cualquier riesgo y evitar que el siniestro pudiera reactivarse.

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