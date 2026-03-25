Cortocircuito desata incendio en auto estacionado en Saltillo

Un cortocircuito en la parte interior de la cajuela de un vehículo provocó un incendio que fue controlado por el propio propietario. Personal de Bomberos de Saltillo atendió el reporte y descartó daños mayores, así como cualquier otro riesgo de reignición.

Alrededor de las 09:30 horas de este miércoles, elementos de Bomberos atendieron el reporte de un incendio de vehículo en el cruce de las calles Puerto de Matamoros y Puerto Ángel, en la colonia Brisas.