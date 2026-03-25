Ignora señal de alto, provoca choque y termina proyectado contra taxi en Saltillo

Al ignorar un señalamiento de alto, el conductor de un vehículo Volkswagen Vento provocó un accidente en el que, además de él, otros dos autos se vieron involucrados, en Saltillo.

De acuerdo con elementos de la Policía Municipal, el Vento circulaba sobre la calle General Charles y, al llegar al cruce con Libertad, no realizó el alto obligatorio, siendo impactado por una camioneta Honda que contaba con la vía de preferencia.