Ignora señal de alto, provoca choque y termina proyectado contra taxi en Saltillo
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Paramédicos valoraron a los involucrados en el lugar, descartando traslados hospitalarios tras el percance
Al ignorar un señalamiento de alto, el conductor de un vehículo Volkswagen Vento provocó un accidente en el que, además de él, otros dos autos se vieron involucrados, en Saltillo.
De acuerdo con elementos de la Policía Municipal, el Vento circulaba sobre la calle General Charles y, al llegar al cruce con Libertad, no realizó el alto obligatorio, siendo impactado por una camioneta Honda que contaba con la vía de preferencia.
El Volkswagen, conducido por Bartolo ¨N¨, de 28 años, fue proyectado y terminó por chocar contra un taxi que se encontraba detenido en espera de incorporarse a la circulación.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención y valoración médica a los conductores involucrados. Ninguno de los participantes presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del percance y realizó el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, además de coordinar el retiro de las unidades y restablecer la circulación en la zona.