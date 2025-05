Costo de consultas de especialidades médicas en Saltillo aumentan hasta 300 por ciento

En los últimos años, los consultorios médicos privados han elevado sus tarifas a niveles no vistos en más de dos décadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional, el precio de las consultas médicas aumentó 6.1 por ciento durante abril, el mayor incremento mensual desde enero de 2004.

En el caso específico de Saltillo, los aumentos de precios afectan principalmente a ciertas especialidades médicas con alta demanda y poca oferta, así como a factores demográficos y la pandemia por Covid-19.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Tras días de intenso calor, refrescan lluvias y caída de granizo

Jesús Padilla, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que el precio de los servicios médicos está ligado a factores económicos como la inflación, así como a la disponibilidad de especialistas.

“El servicio de salud es uno de los que inevitablemente se indexa al movimiento inflacionario. Si bien tradicionalmente los servicios médicos tardan en ajustar sus precios, en los últimos meses se ha visto un aumento considerable en los tabuladores tanto de medicina general como de especialidades”, señaló.

Según el médico, las tarifas de consulta para médicos especialistas en Saltillo oscilan actualmente entre los 800 y 1,400 pesos. Aunque el número puede parecer elevado en comparación con años anteriores, “en términos reales está en línea con el valor de la vida y la inflación actuales”.

No obstante, no todas las ramas de la medicina han tenido un aumento, sino que este se ha visto reflejado en especialidades como endocrinología, cardiología, psiquiatría, geriatría, traumatología y cirugía general por ser algunas de las más solicitadas, lo que ha generado listas de espera prolongadas y precios elevados.

Por otro lado, especialidades como pediatría presentan una tendencia contraria, pues ha disminuido el número de nacimientos, mientras que el número de pediatras ha aumentado, lo que mantiene sus precios más competitivos.

Uno de los factores determinantes en el encarecimiento de las consultas fue la pandemia de COVID-19. El doctor Emilio Masaki Nakasima Sasaguri, dirigente estatal del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS), destacó que desde 2020 los precios de los servicios privados “se dispararon sin control”.

TE PUEDE INTERESAR: Incendios en rutas 17 y 7A de Saltillo detonan protesta ciudadana

“Desde el COVID se dispararon sin control todos los servicios médicos privados, y no en un 100 por ciento, sino hasta en un 300 por ciento. Realmente desde el 2020 se empezó a denotar la falta de médicos especialistas. Esa situación nos puso a prueba”, mencionó.

A esta presión se sumó la pérdida de personal médico. Según el doctor Padilla, México fue uno de los países con mayor número de fallecimientos de profesionales de la salud durante la emergencia sanitaria. Además, especialidades como odontología y oftalmología vieron una disminución en consultas por el temor al contagio, o porque estas atenciones pasaron a segundo término, lo que obligó a muchos consultorios a cerrar temporalmente.