CPKC colabora en investigación tras fatal accidente ferroviario en Saltillo

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Saltillo
/ 9 abril 2026
    CPKC colabora en investigación tras fatal accidente ferroviario en Saltillo
    Un trabajador falleció luego de que la unidad en la que viajaba fuera impactada por el tren, en el cruce de Nazario Ortiz Garza y Vito Alesio Robles. MARTÍN ROJAS

Empresa lamenta lo ocurrido, brinda apoyo a autoridades y refuerza llamado a respetar cruces ferroviarios para evitar riesgos

La empresa Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC) informó que ya colabora con las autoridades tras el accidente registrado la madrugada de este jueves en Saltillo, donde una locomotora impactó un transporte de personal de la empresa DM Control, dejando una persona sin vida y 15 lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el cruce ferroviario del bulevar Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, al norte de la ciudad, cuando la unidad de transporte presuntamente intentó ganarle el paso al tren.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-entre-tren-y-camion-de-personal-deja-un-fallecido-y-15-heridos-en-saltillo-JI19888441

EMPRESA LAMENTA HECHOS Y REITERA MEDIDAS DE PREVENCIÓN

A través de un posicionamiento, CPKC expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y aseguró que mantiene total disposición para colaborar con las instancias correspondientes, aportando información clave para el desarrollo del peritaje.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión trasladaba a 17 trabajadores de una empresa automotriz; tras el impacto, uno de los ocupantes perdió la vida de manera inmediata y el resto resultó con lesiones de diversa consideración.

Elementos de seguridad y Protección Civil del Estado acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos.

En su mensaje, la compañía ferroviaria enfatizó la importancia de respetar la señalización en cruces de tren, subrayando que el alto total es una medida indispensable para evitar este tipo de incidentes.

CPKC reiteró que continuará colaborando con las autoridades hasta el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que insistió en la corresponsabilidad vial como un factor clave para la prevención de accidentes.

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