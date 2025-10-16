Crea Colegio de Economistas de Coahuila capítulo estudiantil en la Facultad de Economía
La toma de protesta de esta nueva organización tuvo la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, quien fungió como testigo de honor
Ayer por la tarde, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Saltillo, se creó el Capítulo Estudiantil del Colegio de Economistas de Coahuila A.C., representando el fortalecimiento entre la comunidad académica y la sociedad civil.
El evento fue organizado por el Colegio de Economistas, presidido por el M.C. Javier González Alcázar, con el apoyo del director de la Facultad, el Dr. Jonathan Flores Pérez. También estuvo presente la Dra. Eva Kerena Hernández Martínez, coordinadora de la Unidad Saltillo.
En la inauguración de esta organización estudiantil, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, fue testigo de honor de la creación de este grupo académico.
En Facebook, la página de la Facultad de Economía celebró que: “A 58 años de la fundación de nuestra Facultad, la creación de este Capítulo Estudiantil representa un paso importante para fortalecer el vínculo entre nuestra comunidad académica y el gremio de economistas más grande del estado de Coahuila”.
El Colegio de Economistas agrupa a las y los economistas de Coahuila para la divulgación de los temas económicos regionales y nacionales, desde una perspectiva académica. Tienen publicaciones periódicas sobre la materia.
Al crear esta agrupación estudiantil desde la Facultad de Economía, los jóvenes interesados en la divulgación científica de los temas de estudio y de los debates actuales en las “ciencias económicas” podrán acceder a una plataforma que permita esta divulgación.