Crea Colegio de Economistas de Coahuila capítulo estudiantil en la Facultad de Economía

Ayer por la tarde, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Saltillo, se creó el Capítulo Estudiantil del Colegio de Economistas de Coahuila A.C., representando el fortalecimiento entre la comunidad académica y la sociedad civil.

El evento fue organizado por el Colegio de Economistas, presidido por el M.C. Javier González Alcázar, con el apoyo del director de la Facultad, el Dr. Jonathan Flores Pérez. También estuvo presente la Dra. Eva Kerena Hernández Martínez, coordinadora de la Unidad Saltillo.

En la inauguración de esta organización estudiantil, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, fue testigo de honor de la creación de este grupo académico.