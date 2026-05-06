Crece demanda de vivienda en Ramos Arizpe por accesibilidad de precios

“El mercado habitacional en Ramos Arizpe presenta una demanda sólida, y actualmente se puede observar un mayor equilibrio y estabilidad”, señaló.

Édgar Sánchez, gerente de ventas de la desarrolladora Ruba, explicó que, tras un inicio de año marcado por ajustes derivados de factores externos, el desplazamiento de vivienda en la región ha mantenido un comportamiento estable y favorable para los compradores.

El mercado habitacional en el municipio de Ramos Arizpe registra una respuesta positiva por parte de los trabajadores, quienes encuentran opciones de vivienda acordes a su capacidad de pago y con cercanía estratégica a la zona industrial.

Indicó que la oferta inmobiliaria actual contempla variedad en rangos de precios que logran atender las necesidades de los diferentes perfiles de empleados que laboran en el sureste de Coahuila, con valores competitivos frente al mercado local.

“En Ramos Arizpe contamos con opciones que van desde un millón 450 mil pesos, en Rincón de los Pinos; hasta los dos millones 680 mil en Veredas Residencial, lo que nos permite atender distintos segmentos de mercado”, detalló.

Para los trabajadores que buscan una opción en el rango de 1.4 millones de pesos, la accesibilidad se vincula directamente con los esquemas de financiamiento y el aprovechamiento de las prestaciones de vivienda acumuladas.

Sánchez destacó que la posibilidad de sumar capacidades de pago entre dos personas representa un factor clave para facilitar la adquisición de su casa, ya sea mediante créditos conyugales o esquemas de coparticipación que ofrecen las instituciones financieras, como Infonavit, por ejemplo.

“Con el propósito de ayudar al cliente para que adquiera su nuevo hogar, le ayudamos a analizar las diferentes modalidades de financiamiento, ofreciendo una asesoría especializada, buscando que los interesados puedan elegir la opción más adecuada, sin comprometer su estabilidad financiera”.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y DEMANDA

La demanda en Ramos Arizpe también se ve impulsada por la ubicación estratégica de los nuevos desarrollos, los cuales se encuentran en zonas de alta conectividad y cercanía con las principales vialidades de la ciudad.

“La proximidad entre la vivienda y los centros de trabajo es un factor determinante para las personas al momento de buscar y elegir una vivienda, ya que esto reduce tiempo de traslados y representa una mejor calidad de vida para ellos y su familia”, comentó.

A ello se suma el acceso inmediato a centros comerciales, áreas recreativas, espacios deportivos, además de servicios de salud y educación, lo que incrementa el atractivo de estos proyectos habitacionales.

“Se trata de ubicaciones privilegiadas, con precios competitivos y alineados a la capacidad de compra que prevalece en el sector industrial de la región”, puntualizó.

Sánchez comentó que el interés de los compradores ha mostrado un incremento sostenido en los últimos meses, como resultado de un mejor perfilamiento crediticio, mejores productos financieros y el entorno que ofrece la zona. Finalmente, resaltó la importancia de una adecuada asesoría y las herramientas financieras como factores para que un mayor número de familias logren concretar la adquisición de una vivienda propia en Ramos Arizpe.