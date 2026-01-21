UAdeC: Estudiantes y artistas crean mural que refleja la identidad de la FCC
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El mural refleja la identidad, creatividad y espíritu comunitario de la Facultad
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), inauguró el mural “Vuelo Colectivo”, una obra realizada de manera colaborativa por estudiantes y artistas que refleja la identidad, creatividad y espíritu comunitario de la institución.
El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad, con la presencia del coordinador General de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC, Félix Ibarra Linares; la jefa del Departamento de Difusión Cultural y Comunicación de la Coordinación de Unidad Sureste, Cinthya Galván; el director de la Facultad, Miguel Sánchez Maldonado; el responsable de Lobos Culturales de la FCC, Juan Alberto Pérez; el muralista Ángel Coronado, integrante del Colectivo “Tripulaczión”; así como docentes, personal administrativo y estudiantes de la comunidad universitaria.
TE PUEDE INTERESAR: UAdeC invita a participar en el Curso-Taller ‘Técnicas Estadísticas con SPSS’
Durante su intervención, Félix Ibarra Linares destacó la participación de Lobos Culturales en la realización del mural y subrayó que esta obra representa “el talento, la sensibilidad y la identidad que distinguen a la Facultad”, además de ser “una invitación permanente a reconocerse como una comunidad que comunica, crea y construye de manera conjunta”. Señaló también que los murales universitarios cumplen una función simbólica, pedagógica y comunitaria, al transformar los espacios físicos en lugares con significado compartido y fortalecer la identidad, la memoria colectiva y el pensamiento crítico.
Por su parte, Miguel Sánchez Maldonado explicó que “Vuelo Colectivo” fue concebido como un espacio de color y luz capaz de inspirar a la comunidad universitaria incluso en los días grises, reforzando el orgullo y la identidad institucional. Detalló que los íconos, colores y composiciones del mural fueron seleccionados por los estudiantes en talleres acompañados por el Colectivo “Tripulaczión”. La obra refleja elementos esenciales de la comunicación, como la teoría, la diversidad lingüística, la creación audiovisual, las artes y los distintos ámbitos profesionales, así como referentes simbólicos del entorno de la Facultad, como la Sierra de Zapalinamé, la cotorra serrana, conocida como “perico” y emblema de la FCC, y los colores institucionales de la UAdeC.
TE PUEDE INTERESAR: Rinde Sandra López su tercer informe al frente de la Unidad Laguna de la UAdeC
En representación de la comunidad estudiantil, Pedro Ángel Martínez Arias, coordinador del Comité de Lobos Culturales, expresó que el mural surgió de la convivencia, el esfuerzo y la expresión artística, convirtiéndose en un “vuelo colectivo” que simboliza la invitación a soñar, crear e imaginar las múltiples posibilidades que ofrece la comunicación.
Con la inauguración de “Vuelo Colectivo”, la Facultad de Ciencias de la Comunicación refuerza su compromiso con la educación, el arte y la comunidad universitaria, dejando un legado visual que inspira y conecta a todos los miembros del plantel.