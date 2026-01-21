UAdeC: Estudiantes y artistas crean mural que refleja la identidad de la FCC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), inauguró el mural “Vuelo Colectivo”, una obra realizada de manera colaborativa por estudiantes y artistas que refleja la identidad, creatividad y espíritu comunitario de la institución.

El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad, con la presencia del coordinador General de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC, Félix Ibarra Linares; la jefa del Departamento de Difusión Cultural y Comunicación de la Coordinación de Unidad Sureste, Cinthya Galván; el director de la Facultad, Miguel Sánchez Maldonado; el responsable de Lobos Culturales de la FCC, Juan Alberto Pérez; el muralista Ángel Coronado, integrante del Colectivo “Tripulaczión”; así como docentes, personal administrativo y estudiantes de la comunidad universitaria.

Durante su intervención, Félix Ibarra Linares destacó la participación de Lobos Culturales en la realización del mural y subrayó que esta obra representa “el talento, la sensibilidad y la identidad que distinguen a la Facultad”, además de ser “una invitación permanente a reconocerse como una comunidad que comunica, crea y construye de manera conjunta”. Señaló también que los murales universitarios cumplen una función simbólica, pedagógica y comunitaria, al transformar los espacios físicos en lugares con significado compartido y fortalecer la identidad, la memoria colectiva y el pensamiento crítico.