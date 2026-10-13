Cruz Roja Saltillo invita a su quinta ‘Hamburguesada con Causa’; buscan apoyar a 2 mil familias
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Los fondos recaudados apoyarán programas asistenciales, capacitación en primeros auxilios y operativos especiales
Con la meta de ampliar el apoyo a familias en situación vulnerable, la Cruz Roja Mexicana, delegación Saltillo, realizará el sábado 24 de octubre su hamburguesada anual, una actividad organizada junto con la Coordinación de Veteranos para recaudar fondos destinados a programas asistenciales y labores de la institución.
La jornada se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en la calle Carlos Abedrop, en la colonia Las Maravillas. Por 100 pesos, los participantes podrán adquirir un paquete que incluye una hamburguesa, papas fritas y una bebida.
Los recursos obtenidos permitirán respaldar distintas acciones de la institución, entre ellas el programa invernal, la capacitación en primeros auxilios, las actividades de promoción de la salud y la participación en operativos especiales. La iniciativa busca reunir fondos para mantener estos servicios y extender su alcance entre la población que requiere apoyo.
De acuerdo con los organizadores, durante la edición anterior se logró beneficiar a más de mil familias con lo recaudado. Para este año, el objetivo es duplicar esa cifra y llegar a 2 mil familias, por lo que hicieron un llamado a los habitantes de Saltillo para participar en la actividad.
La gerente de la Cruz Roja Saltillo, Dinorah López, destacó la labor de la Coordinación de Veteranos, cuyos integrantes han dedicado años de servicio a la institución. Señaló que la hamburguesada representa una oportunidad para respaldar el trabajo de este grupo y contribuir a las acciones de asistencia que desarrolla la delegación.
Quienes deseen colaborar podrán comprar sus paquetes el mismo día del evento o realizar pedidos anticipados mediante WhatsApp al número 844 869 03 89. También habrá preventa en la recepción de la Cruz Roja Saltillo, donde podrán adquirirse de lunes a viernes, de las 8:00 a las 19:00 horas, para recogerlos el sábado 24 de octubre. El pago podrá realizarse en efectivo en las cajas de la institución.