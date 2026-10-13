Cruz Roja Saltillo invita a su quinta ‘Hamburguesada con Causa’; buscan apoyar a 2 mil familias

Con la meta de ampliar el apoyo a familias en situación vulnerable, la Cruz Roja Mexicana, delegación Saltillo, realizará el sábado 24 de octubre su hamburguesada anual, una actividad organizada junto con la Coordinación de Veteranos para recaudar fondos destinados a programas asistenciales y labores de la institución.

La jornada se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en la calle Carlos Abedrop, en la colonia Las Maravillas. Por 100 pesos, los participantes podrán adquirir un paquete que incluye una hamburguesa, papas fritas y una bebida.

Los recursos obtenidos permitirán respaldar distintas acciones de la institución, entre ellas el programa invernal, la capacitación en primeros auxilios, las actividades de promoción de la salud y la participación en operativos especiales. La iniciativa busca reunir fondos para mantener estos servicios y extender su alcance entre la población que requiere apoyo.