Crisis de desapariciones inspira obra “Buscadoras” a estrenarse próximamente en Monterrey

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    Crisis de desapariciones inspira obra “Buscadoras” a estrenarse próximamente en Monterrey
    La crisis de desapariciones en México inspiró la obra de teatro “Buscadoras” que se estrenará en Monterrey el próximo 5 de noviembre. BUSCADORAS
    Crisis de desapariciones inspira obra “Buscadoras” a estrenarse próximamente en Monterrey
    La crisis de desapariciones en México inspiró la obra de teatro “Buscadoras” que se estrenará en Monterrey el próximo 5 de noviembre. Foto: cortesía
    Crisis de desapariciones inspira obra “Buscadoras” a estrenarse próximamente en Monterrey
    Luis de la Cruz escribió el texto que da vida a la obra “Buscadoras” que se estrena el próximo 5 de noviembre. BUSCADORAS
    Crisis de desapariciones inspira obra “Buscadoras” a estrenarse próximamente en Monterrey
    La productora y directora es Jazmín Garza, quien destacó que se busca sensibilizar a la gente sobre la crisis de desapariciones. BUSCADORAS

Con un texto original del actor y dramaturgo, Luis de la Cruz y la producción de Jazmín Garza se presentará en el Barrio Antiguo

MONTERREY, NL.- La crisis de desapariciones en México inspiró la obra de teatro “Buscadoras” que se estrenará en Monterrey el próximo 5 de noviembre y que cuenta la historia de cinco mujeres, familiares de víctimas de desaparición forzada.

Con un texto original del actor y dramaturgo, Luis de la Cruz y bajo la producción y dirección de Jazmín Garza, de Oniria Teatro, la pieza se presentará en DramáticoMx, en el Barrio Antiguo.

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“Es una obra que abarca cinco historias. Las historias todas hablan de desapariciones forzadas de lo que vive la familia, en este caso las protagonistas son cinco mujeres, pero no se trata de cinco madres nada más, de pronto tenemos a la hermanita de un desaparecido, la mamá, la abuela, la esposa”, dijo la productora y directora del montaje.

Especificó que las historias son ficción y se desarrollan en distintos estados de la República.

La pieza teatral retrata el trabajo que realizan los colectivos, la ausencia de apoyo de las autoridades y el deterioro que viven las familias ante la ausencia forzada de algunos de sus seres queridos.

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“Lo que tienen en común es que estas mujeres llegan por su necesidad por su falta de la autoridad de hacerles caso o de darles una respuesta, pues llegan a este colectivo de buscadoras, ahí es en donde se entrelazan sus historias”, comentó.

De la Cruz, quien ha trabajado en la adaptación de los cuentos de Edgar Allan Poe y ha destacado por su trabajo en obras como “De Muerte y Locura” cuidó el texto que desarrolló por lo sensible y crudo que es el tema.

En la supervisión del trabajo participó Mariana Ávila, fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

“Nos ayudó de primera mano a revisar el guion para que no tocará fibras sensibles, que no hiriera a nadie, que estuviera explicado de manera correcta y tanto el testimonio de ella como otras madres buscadoras nos ayudaron en cuestiones que nosotras de repente no sabíamos como por ejemplo como se hacen las búsquedas”, reveló.

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La producción es protagonizada por la primera actriz, Nena Pineda, así como Vannesa Montemayor, Dalilah Callejas, May Olivares, Vannesa Berlanga y Melyly Montañez, quien alterna funciones con Olivares.

La función de estreno está programada a las 20:00 horas y se invitó a los integrantes de colectivos de madres buscadoras y familiares de víctimas de desaparición; sin embargo, no han confirmado hasta el momento.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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