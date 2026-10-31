Convive Fiscalía de Coahuila con miles de estudiantes en Ramos Arizpe

Ante más de 2 mil alumnos de distintos planteles, Fernández Montañez abrió el diálogo y les expuso que juntos pueden mantener a Coahuila como el estado más seguro de México.

Mega reunión estudiantil presidieron ayer en Ramos Arizpe el fiscal general Federico Fernández y el alcalde Tomás Gutiérrez, bajo el lema de “Cuidar la Juventud”.

Los estudiantes, que se mostraron receptivos y participativos, recibieron capacitación contra fraudes, extorsiones, narcóticos y otros delitos.

Fernández Montañez invitó a los miles de jóvenes ramosarizpenses a sumarse a los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp para reportar incidentes y delitos.

El programa de apoyo juvenil de la Fiscalía General se replicará en las cinco regiones de la entidad, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez.

Al final del evento, el fiscal, el alcalde y otros funcionarios de seguridad pública obsequiaron balones de futbol y otros presentes a los estudiantes.

¡MEJOR QUE SE CALLE!

Al diputado federal del PT, Ricardo Mejía, le volvió repentinamente la memoria y, tras años de callar la corrupción en el INE, ayer pidió todo el peso de la ley contra el “Cártel de las boletas”.

“El Tigre”, en su calidad de presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Congreso de la Unión, nunca vio corrupción en el INE, hasta que Reforma lo hizo público.

Ahora dice que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández tienen 25 años operando este oligopolio en el INE y los organismos electorales estatales.

“Hay que limpiar, no debe haber tranzas en ningún organismo y menos en los responsables de garantizar la democracia en México y los estados”, enfatizó.

¡Qué cinismo!

‘POCHOLO’ SE LUCE

Excelente anfitrionía demostró el ex alcalde de Monclova, Melchor Sánchez, en reciente reunión político-empresarial.

El también empresario radiofónico y de prensa tuvo en su residencia como invitado especial al secretario de Desarrollo Rural, “Chuma” Montemayor, el pasado jueves por la noche.

Ahí, ante más de 40 empresarios de grueso calibre, se habló de política, de lo que viene, de lo que se fue, de inversiones, pero sobre del futuro electoral en Coahuila.

“Pocholo” armó un buen cuadro para que “Chuma” expusiera los avances del gobierno estatal y de paso tocar el tema de las elecciones en el 2027.

Y es que no están ustedes para saberlo, pero el político sabinense pinta para ser candidato a una diputación federal.

Entre los asistentes al evento destacaron autoridades locales y representantes federales y estatales...

LO DICE MOREIRA

El coordinador legislativo del PRI, Rubén Moreira, lamentó la concentración del poder en manos de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, porque eso permitió la corrupción centralizada.

Moreira Valdez dijo que los mega poderes que se le dieron a Taddei facilitaron que los proveedores la capturaran y se hicieran de la mayoría de contratos en el instituto electoral.

El legislador federal indicó que la falta de contrapesos causa este tipo de irregularidades y genera corrupción absoluta.

El poder absoluto corrompe absolutamente, diría un clásico...

TOCARSE EL CORAZÓN

En Múzquiz, el legislador local del PT, Antonio Flores, puso el dedo en la llaga, al mostrar en un video las pésimas condiciones en que viven decenas de familias, debido a recientes inundaciones.

Flores Guerra pidió a las autoridades municipales tocarse el corazón y salir a las colonias a visitar a los afectados para darles apoyo, pues en varios casos lo han perdido todo.

El legislador plurinominal aseveró que, si el municipio hubiera emprendido oportunamente labores preventivas y de desazolve en arroyos, nada de esto hubiese ocurrido.

Ahí está el detalle...