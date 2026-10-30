Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud

El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa. Además de reunir los documentos necesarios, es importante descargar el comprobante al finalizar la solicitud.

El periodo de registro para estudiantes de primaria y secundaria públicas está previsto del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, según la información proporcionada para este trámite. Por ello, las familias deben revisar los requisitos y completar el procedimiento dentro del plazo establecido.

¿QUÉ NECESITAS PARA REGISTRARTE EN LA BECA RITA CETINA?

Antes de comenzar, la persona responsable del estudiante debe contar con una cuenta Llave MX y preparar los siguientes datos y documentos:

CURP de la madre, el padre o el tutor.

Número de teléfono celular y correo electrónico.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

CURP de cada estudiante.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Es importante que la cuenta Llave MX esté a nombre de la persona adulta responsable. Los datos deben coincidir con los documentos presentados para evitar errores durante la validación.

CÓMO CREAR UNA CUENTA LLAVE MX PASO A PASO

Si todavía no tienes una cuenta, ingresa al portal oficial de Llave MX y selecciona la opción para registrarte.

Después, captura tu CURP, completa los datos personales y de domicilio, y proporciona un teléfono celular y un correo electrónico. Sigue las instrucciones para verificar tus medios de contacto y crear una contraseña.

Una vez que finalices el proceso, podrás utilizar tus datos de acceso para ingresar a la plataforma de la Beca Rita Cetina.