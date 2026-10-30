Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud

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    Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
    El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa. FOTO: PROGRAMAS SOCIALES

Las familias con estudiantes de educación básica deben completar el registro en línea, verificar los datos escolares y guardar el comprobante para dar seguimiento al trámite.

El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa. Además de reunir los documentos necesarios, es importante descargar el comprobante al finalizar la solicitud.

Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026

El periodo de registro para estudiantes de primaria y secundaria públicas está previsto del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, según la información proporcionada para este trámite. Por ello, las familias deben revisar los requisitos y completar el procedimiento dentro del plazo establecido.

¿QUÉ NECESITAS PARA REGISTRARTE EN LA BECA RITA CETINA?

Antes de comenzar, la persona responsable del estudiante debe contar con una cuenta Llave MX y preparar los siguientes datos y documentos:

CURP de la madre, el padre o el tutor.

Número de teléfono celular y correo electrónico.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

CURP de cada estudiante.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Es importante que la cuenta Llave MX esté a nombre de la persona adulta responsable. Los datos deben coincidir con los documentos presentados para evitar errores durante la validación.

CÓMO CREAR UNA CUENTA LLAVE MX PASO A PASO

Si todavía no tienes una cuenta, ingresa al portal oficial de Llave MX y selecciona la opción para registrarte.

Después, captura tu CURP, completa los datos personales y de domicilio, y proporciona un teléfono celular y un correo electrónico. Sigue las instrucciones para verificar tus medios de contacto y crear una contraseña.

Una vez que finalices el proceso, podrás utilizar tus datos de acceso para ingresar a la plataforma de la Beca Rita Cetina.

$!Además de reunir los documentos necesarios, es importante descargar el comprobante al finalizar la solicitud.
Además de reunir los documentos necesarios, es importante descargar el comprobante al finalizar la solicitud. FOTO: PROGRAMAS SOCIALES

CÓMO REGISTRAR A TUS HIJOS EN LA PLATAFORMA

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx e inicia sesión con tu cuenta Llave MX.

Posteriormente, sigue estos pasos:

Revisa tus datos personales y selecciona la opción para subir documentos.

Adjunta tu identificación oficial y el comprobante de domicilio en los formatos permitidos.

Verifica la información y guarda tu registro como madre, padre o tutor.

Selecciona la opción para registrar a un estudiante.

Introduce la CURP de tu hija o hijo y utiliza la función de validación.

Captura la CCT de la escuela y completa los datos del nivel educativo, grado y turno que solicite el sistema.

Indica el parentesco, confirma que la información es correcta y guarda la solicitud.

Si necesitas registrar a más de un estudiante, repite el procedimiento para cada uno.

¿CÓMO DESCARGAR EL COMPROBANTE DE LA BECA RITA CETINA?

Al terminar el registro, busca la opción para descargar o guardar el comprobante de solicitud que muestre la plataforma.

Conserva el documento en formato digital y, si es posible, imprime una copia. Revisa que incluya el folio correspondiente, ya que este dato puede ser necesario para consultar el avance del trámite.

Recuerda que obtener el comprobante confirma que realizaste la solicitud, pero no garantiza por sí solo que el apoyo haya sido aprobado. La información debe pasar por los procesos de revisión correspondientes.

Lo que necesitas saber para el registro de la Beca Rita Cetina en octubre 2026: CURP certificada, Llave MX, CCT y más

¿CUÁNDO CIERRA EL REGISTRO DE LA BECA RITA CETINA 2026?

De acuerdo con el calendario proporcionado, el registro concluye el 6 de noviembre de 2026. Antes de enviar la solicitud, verifica las fechas y los requisitos en los canales oficiales, pues las condiciones pueden variar según la convocatoria.

Completar el procedimiento a tiempo, revisar cada dato y guardar el comprobante ayudará a las familias a dar seguimiento a su solicitud sin perder la información necesaria.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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