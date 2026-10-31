Del grito al poder: las nuevas reinas del terror que dominan Hollywood

El reinado del grito: Las actrices que redefinieron el concepto de Scream Queen en el cine y la televisión El género del terror ha dejado de ser solo un terreno de víctimas acorraladas para convertirse en un escaparate de destreza actoral, complejidad psicológica y empoderamiento estilizado. En la última década, un selecto grupo de actrices ha transformado el arquetipo clásico de la scream queen —inaugurado por figuras históricas como Janet Leigh o Jamie Lee Curtis— para dotarlo de camp, virtuosismo dramático, comedia negra y horror de autor.

EMMA ROBERTS Emma Roberts consolidó su estatus en el género al convertirse en la musa recurrente de Ryan Murphy y en un pilar fundamental del slasher moderno. Su participación en Scream 4 (2011) marcó una subversión clave del tropo de la heroína, seguida por su rol estelar en múltiples temporadas de la franquicia antológica American Horror Story (Coven, Freak Show, 1984, Delicate) y la sátira sangrienta Scream Queens. A esta trayectoria en pantalla chica se suman piezas de culto sombrío como The Blackcoat’s Daughter (2015). La crítica ha elogiado su capacidad para fusionar la comedia ácida con el horror vil, redefiniendo a la scream queen no solo como la dama agredida, sino como una antagonista manipuladora y consciente de la cámara. Roberts convirtió el grito afónico, la estética pink y la arrogancia de la era digital en su sello distintivo, demostrando una flexibilidad que le permite transitar entre la villanía absoluta y la supervivencia implacable con igual solvencia. Personaje más característico: Chanel Oberlin (Scream Queens).

VERA FARMIGA Vera Farmiga construyó su reputación como pilar dramático del cine de pánico a través de una filmografía que incluye el thriller psicológico Orphan (2009) y la perturbadora Joshua (2007). Sin embargo, fue su papel protagónico en el universo cinematográfico de El Conjuro (The Conjuring) y su desempeño en la serie precuela Bates Motel lo que la consagró internacionalmente como el ancla emocional del horror contemporáneo. Aclamada por la crítica por aportar gravitas, elegancia y empatía en situaciones sobrenaturales, Farmiga elevó la percepción actoral dentro de las superproducciones de sustos. En lugar de apoyarse en la histeria desmedida, sus interpretaciones destacan por una compostura matizada por la vulnerabilidad y el dolor materno. Su sobriedad frente a lo paranormal redefinió el perfil de las heroínas del género, dotándolas de una autoridad espiritual y humana poco común. Personaje más característico: Lorraine Warren (Franquicia El Conjuro / The Conjuring).

JENNA ORTEGA Bautizada por medios internacionales y la HFPA como la Scream Queen de la Generación Z, Jenna Ortega irrumpió en el cine de género con participaciones en Scream (2022) y Scream VI (2023), además de largometrajes sangrientos como X (2022) y The Babysitter: Killer Queen. Su estatus se afianzó globalmente al liderar el fenómeno televisivo Wednesday, donde reimaginó la iconografía gótica para una nueva generación. La prensa cinematográfica resalta en Ortega su temple físico durante las secuencias de agonía y violencia extrema, además de su capacidad para imprimir ferocidad a personajes vulnerables. Su marcada expresividad facial, combinada con una contención emocional fría y una afinidad estética personal con lo macabro, la convirtieron en el referente definitivo del terror contemporáneo para el público juvenil. Personaje más característico: ‘Merlina Addams’ (Wednesday).

MIA GOTH Mia Goth se estableció como el gran referente del terror independiente de autor a raíz de su trilogía para la productora A24 junto al director Ti West, compuesta por X (2022), Pearl (2022) y MaXXXine (2024). Su filmografía en el género se completa con propuestas de alto nivel de arriesgo psicológico y corporal como Suspiria (2018), A Cure for Wellness (2016) e Infinity Pool (2023). La crítica la ha definido como una fuerza de la naturaleza debido a su entrega visceral, plasmada en monólogos desquiciantes y miradas fijas que transitan entre la desesperación y la demencia absoluta. Al involucrarse activamente en la coescritura de sus proyectos, Goth desdibujó los límites de la scream queen tradicional, convirtiéndose en una creadora autoral que habita con la misma convicción el lugar del monstruo y el de la víctima. Personaje más característico: Pearl (Pearl / X).

INDE NAVARRETTE Inde Navarrette irrumpió como una de las revelaciones del cine de terror tras protagonizar el largometraje Obsession (2026), proyecto que consolidó su transición desde series juveniles como 13 Reasons Why y Superman & Lois hacia el thriller psicológico. Su presencia en el género se afianzó rápidamente al formar parte de títulos de tensión como Backrooms (2026). Especialistas de la industria han elogiado su solvencia para transitar desde la fragilidad cotidiana hasta accesos de intensidad perturbadora con una naturalidad pasmosa. Sus secuencias de pánico en espacios cerrados y la autenticidad de sus reacciones en momentos de quiebre emocional han vuelto virales sus interpretaciones, posicionándola como una actriz capaz de traducir la angustia moderna en puro terror orgánico. Personaje más característico: Nikki (Obsession).

SARAH PAULSON Sarah Paulson es la soberana indiscutida del terror en formato de antología televisiva, un título ganado a lo largo de nueve temporadas principales en ‘American Horror Story’. Su presencia en el género abarca además producciones de suspense y claustrofobia cinematográfica como Run (2020), Glass (2019) y la serie Ratched (2020). Los análisis sobre su carrera destacan una resistencia interpretativa inagotable y un alcance vocal capaz de transmitir el espectro completo del sufrimiento humano. Paulson ha sido aclamada por dotar de dignidad, intelecto y furia a personajes inmersos en contextos aberrantes, cosecha que le ha valido múltiples nominaciones a los premios Emmy. Su habilidad para sostener largos arcos de tormento la sitúa como una maestra viva del grito dramático.