Saltillo Soccer cae 4-0 ante Artesanos Metepec y suma cuatro derrotas

Saltillo Soccer volvió a tropezar en la Liga Premier Serie A 2026-27. Los Coyotes cayeron 4-0 ante Artesanos Metepec este sábado, en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, Estado de México, resultado que prolonga la racha negativa del conjunto coahuilense en el Grupo 1. El equipo saltillense afrontó el compromiso correspondiente a la Jornada 10 con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación, luego de acumular tres derrotas consecutivas. Sin embargo, la visita a Metepec terminó con una nueva derrota que complica sus aspiraciones de acercarse a los primeros puestos.

El marcador comenzó a tomar forma con la anotación de David Flores, quien puso en ventaja al conjunto local. Saltillo Soccer no logró responder y un autogol amplió la diferencia a favor de Artesanos Metepec. Con el resultado a su favor, los mexiquenses mantuvieron el control del encuentro y encontraron nuevamente el camino hacia la portería rival. Óscar Altamirano se encargó de marcar el tercer tanto, mientras que Esteban Mercado completó la goleada con el cuarto gol de la tarde. La derrota representa el cuarto descalabro consecutivo para los Coyotes, que previamente habían perdido 3-0 ante Mineros de Fresnillo, 2-1 frente a Vaqueros de Reynosa y 3-2 contra ACF Zapotlanejo.

El conjunto saltillense llegó a este partido con ocho puntos en ocho encuentros, producto de dos victorias, un empate y cinco derrotas. Su compromiso de la Jornada 9 ante Cañoneros FC fue reprogramado y permanece sin una fecha definitiva, por lo que el duelo ante Artesanos marcó su regreso a la actividad. La situación deportiva del club también ha estado acompañada por reportes sobre presuntos adeudos salariales y pagos pendientes de transporte, circunstancias que habrían generado incertidumbre previo al viaje al Estado de México. Hasta el momento, el partido se mantuvo en el calendario y se disputó conforme a lo programado. Ahora, Saltillo Soccer deberá preparar su siguiente compromiso, en el que volverá a casa para recibir a Club de Ciervos el próximo 7 de noviembre, en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero. Los Coyotes buscarán aprovechar la localía para cortar la racha de derrotas y comenzar a recuperar puntos en una temporada en la que necesitan acercarse a los cuatro primeros lugares del Grupo 1, posiciones que otorgan acceso a la Liguilla.

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