Pierde conductora el control y se impacta contra vehículos estacionados en Saltillo
El accidente dejó cuantiosos daños materiales en al menos tres vehículos y provocó el cierre parcial de la vialidad durante varios minutos
Una automovilista se vio involucrada en un accidente vial en la colonia Topo Chico, en Saltillo, luego de que otro vehículo le cerró el paso, lo que dejó como saldo cuantiosos daños materiales.
El percance ocurrió alrededor de las 06:30 horas de este miércoles, cuando la conductora de un Nissan March circulaba por la calle Abasolo con dirección a Presidente Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con personal de la Policía Municipal de Tránsito, un vehículo que se desplazaba en la misma dirección le quitó el derecho de paso al intentar girar hacia la calle David Berlanga, lo que provocó que la mujer perdiera el control del volante al tratar de esquivarlo.
El automóvil terminó impactándose contra un Chevrolet Malibú que se encontraba estacionado, el cual fue proyectado y golpeó a una camioneta ubicada más adelante.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a la conductora y descartaron lesiones de gravedad. El flujo vial fue cerrado durante varios minutos, debido a que el Nissan quedó atravesado en los carriles y tuvo que ser retirado con el apoyo de una grúa.