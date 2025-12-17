Pierde conductora el control y se impacta contra vehículos estacionados en Saltillo

Una automovilista se vio involucrada en un accidente vial en la colonia Topo Chico, en Saltillo, luego de que otro vehículo le cerró el paso, lo que dejó como saldo cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 06:30 horas de este miércoles, cuando la conductora de un Nissan March circulaba por la calle Abasolo con dirección a Presidente Lázaro Cárdenas.

TE PUEDE INTERESAR: Anexo al sur de Saltillo donde murió joven continúa en operaciones