Pierde conductora el control y se impacta contra vehículos estacionados en Saltillo

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Pierde conductora el control y se impacta contra vehículos estacionados en Saltillo
    El Nissan March terminó atravesado en los carriles tras el choque registrado en la colonia Topo Chico. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente dejó cuantiosos daños materiales en al menos tres vehículos y provocó el cierre parcial de la vialidad durante varios minutos

Una automovilista se vio involucrada en un accidente vial en la colonia Topo Chico, en Saltillo, luego de que otro vehículo le cerró el paso, lo que dejó como saldo cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 06:30 horas de este miércoles, cuando la conductora de un Nissan March circulaba por la calle Abasolo con dirección a Presidente Lázaro Cárdenas.

$!El Chevrolet Malibú estacionado fue impactado y proyectado contra otra camioneta.
El Chevrolet Malibú estacionado fue impactado y proyectado contra otra camioneta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con personal de la Policía Municipal de Tránsito, un vehículo que se desplazaba en la misma dirección le quitó el derecho de paso al intentar girar hacia la calle David Berlanga, lo que provocó que la mujer perdiera el control del volante al tratar de esquivarlo.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El automóvil terminó impactándose contra un Chevrolet Malibú que se encontraba estacionado, el cual fue proyectado y golpeó a una camioneta ubicada más adelante.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a la conductora y descartaron lesiones de gravedad. El flujo vial fue cerrado durante varios minutos, debido a que el Nissan quedó atravesado en los carriles y tuvo que ser retirado con el apoyo de una grúa.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

