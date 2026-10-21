Cuadrillas rehabilitan calles y limpian callejones en Saltillo 400 y la colonia Morelos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Cuadrillas rehabilitan calles y limpian callejones en Saltillo 400 y la colonia Morelos
    Las brigadas municipales rehabilitaron tramos de carpeta asfáltica en el fraccionamiento Saltillo 400. CORTESÍA

Las cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron tramos de pavimento y realizaron deshierbe en espacios peatonales del Eje 2 y la zona oriente de la ciudad

Cuadrillas del programa municipal “Aquí Andamos” reforzaron los trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de Saltillo, con el fin de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial.

Este miércoles, las brigadas intervinieron tramos de pavimento en las calles Ciencia y Tecnología, así como Virrey Luis de Velasco, ubicadas entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Oceanía, en el fraccionamiento Saltillo 400.

Transformadores Tupy renuevan espacios educativos en dos escuelas de Saltillo

Personal de Infraestructura y Obra Pública extendió las acciones a la calle 22 y al bulevar Morelos, en la colonia del mismo nombre, además de varios puntos del bulevar Herradura. El alcalde Javier Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para llevar estas labores a más sectores de la capital.

De forma paralela, el Gobierno Municipal reforzó la limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos, al oriente de la ciudad, con acciones de deshierbe y retiro de desechos orgánicos en los espacios ubicados entre las calles 11, 15, 13 y 16.

$!El personal municipal realizó labores de deshierbe y limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos.
El personal municipal realizó labores de deshierbe y limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos. CORTESÍA

Asimismo, las brigadas intervinieron de manera integral las aceras de la vialidad Eje 2, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Humberto Castilla Salas, donde se realizaron labores de deshierbe y limpieza en los espacios peatonales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Rehabilitación
Vialidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Santos milagroso

Santos milagroso
true

‘Tumba’ Ricardo Mejía entrega de carbón en CFE
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

El poste cayó por completo tras el choque registrado sobre el bulevar Saltillo, con dirección a la calle Reynosa.

Derriba estudiante un poste de concreto tras quedarse dormido en Saltillo; se dirigía al ITS
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará mil 270 elementos para reforzar la vigilancia y la vialidad durante Halloween y Día de Muertos.

Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos
La academia del Biblioparque Norte ofrece grupos infantiles y para adultos, desde principiantes hasta niveles intermedios y avanzados.

Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, culpó a Estados Unidos y a SpaceX de los problemas, que persistieron durante la mayor parte de la semana pasada.

Elon Musk optó por restringir el acceso de Ucrania a Starlink sin consultar a Trump
La inteligencia artificial y su creciente infraestructura física se han convertido en parte de la campaña electoral de demócratas y republicanos de cara a las legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

La IA entra como un factor electoral incómodo en EU entre recelo social y las donaciones