Cuadrillas rehabilitan calles y limpian callejones en Saltillo 400 y la colonia Morelos

Cuadrillas del programa municipal “Aquí Andamos” reforzaron los trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de Saltillo, con el fin de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial. Este miércoles, las brigadas intervinieron tramos de pavimento en las calles Ciencia y Tecnología, así como Virrey Luis de Velasco, ubicadas entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Oceanía, en el fraccionamiento Saltillo 400.

Personal de Infraestructura y Obra Pública extendió las acciones a la calle 22 y al bulevar Morelos, en la colonia del mismo nombre, además de varios puntos del bulevar Herradura. El alcalde Javier Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para llevar estas labores a más sectores de la capital. De forma paralela, el Gobierno Municipal reforzó la limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos, al oriente de la ciudad, con acciones de deshierbe y retiro de desechos orgánicos en los espacios ubicados entre las calles 11, 15, 13 y 16.

Asimismo, las brigadas intervinieron de manera integral las aceras de la vialidad Eje 2, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Humberto Castilla Salas, donde se realizaron labores de deshierbe y limpieza en los espacios peatonales.