Transformadores Tupy renuevan espacios educativos en dos escuelas de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera y mejorar los espacios en los que niñas y niños realizan sus actividades educativas, Tupy llevó a cabo dos jornadas de voluntariado en el Jardín de Niños Sertoma y la Escuela Primaria Profesora Emilia Hilario Valerio, en Saltillo, mediante su programa Transformadores Tupy y en colaboración con la Secretaría de Educación de Coahuila, a través de Sinergia Empresarial en la Educación.

Las actividades, realizadas el 17 de septiembre y el 3 de octubre, respectivamente, sumaron 53 participaciones de colaboradores voluntarios de las plantas Saltillo, Ramos Arizpe y Maquinado, quienes unieron esfuerzos con integrantes de las comunidades escolares para rehabilitar instalaciones y contribuir a generar entornos más adecuados para el aprendizaje y la convivencia.

La primera intervención se realizó en el Jardín de Niños Sertoma, donde 32 integrantes de Transformadores Tupy participaron en una jornada de cuatro horas dedicada al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones. Las labores incluyeron trabajos de pintura en pisos, juegos infantiles, barandales y paredes, con el propósito de recuperar espacios utilizados diariamente por los estudiantes.

Para llevar a cabo estas acciones, la compañía contribuyó con materiales como pintura, brochas, rodillos y charolas, además de la participación directa de sus colaboradores, quienes aportaron 128 horas-hombre de trabajo voluntario. La actividad permitió mejorar las condiciones físicas de distintas áreas del plantel y reflejó el compromiso de los trabajadores con el bienestar de la comunidad educativa.

Posteriormente, el 3 de octubre, Transformadores Tupy llevó su labor a la Escuela Primaria Profesora Emilia Hilario Valerio, donde 21 colaboradores de la compañía trabajaron junto con 35 padres de familia y docentes en una jornada de rehabilitación que benefició a una comunidad escolar de más de 584 estudiantes.

Durante esta segunda intervención se realizaron trabajos de pintura en aulas y baños, reparaciones en instalaciones sanitarias y equipos de aire acondicionado, así como mantenimiento e instalación de nuevos sistemas de iluminación. Para ello, Tupy donó 96 litros de pintura, brochas, rodillos, 10 lámparas LED y dos paneles, materiales destinados a mejorar la funcionalidad de los espacios escolares.

La jornada, desarrollada durante cuatro horas, representó un esfuerzo conjunto de 224 horas-hombre entre voluntarios de Tupy, docentes y padres de familia, quienes colaboraron para atender necesidades específicas del plantel. Ambas iniciativas se realizaron en coordinación con Actziri Jiménez Boone, directora estatal de Sinergia Empresarial en la Educación, programa que promueve la vinculación entre empresas, instituciones educativas y comunidades escolares para impulsar acciones de mejoramiento de infraestructura y fortalecer las condiciones para el aprendizaje.

Más allá de las labores de mantenimiento, estas jornadas representan una oportunidad para que los colaboradores de Tupy participen activamente en la transformación de su entorno, trabajando junto con las familias y las instituciones educativas para atender necesidades concretas y contribuir al bienestar de la niñez. “En Tupy creemos que nuestro compromiso con las comunidades debe reflejarse en acciones que generen beneficios reales y duraderos. Nos llena de orgullo ver cómo nuestros colaboradores de distintas plantas se unen para transformar espacios educativos y contribuir a que cientos de niñas y niños cuenten con mejores condiciones para aprender y desarrollarse. Estas jornadas también demuestran que, cuando empresas, docentes y familias trabajan de manera conjunta, es posible lograr cambios significativos. Ese es precisamente el espíritu de Transformadores Tupy: sumar esfuerzos y convertir el compromiso social en acciones concretas”, destacó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

A través de Transformadores Tupy, la compañía impulsa una cultura de voluntariado corporativo que invita a sus colaboradores a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades, participando en iniciativas orientadas a la educación, el cuidado ambiental, la inclusión y el desarrollo social.

La participación de trabajadores de distintas plantas también fortalece los vínculos entre los equipos de la organización y promueve valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad social, extendiendo estos principios más allá del entorno laboral.

Con estas dos jornadas, Tupy reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo comunitario, demostrando que la colaboración entre el sector empresarial y la sociedad puede traducirse en mejoras tangibles para las escuelas y en nuevas oportunidades para fortalecer el bienestar de las futuras generaciones.

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