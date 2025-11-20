¿Cuánto cuesta ir a Luztopía en Monterrey desde Saltillo?
De acuerdo a sus redes sociales, la entrada varía entre 150 y 220 pesos dependiendeo del día de la semana en el que se asista
Durante esta temporada invernal, una de las principales atracciones que se tienen en la región es Luztopía que ha regresado al Parque Fundidora de Monterrey.
Para una familia de cuatro personas que viaje desde Saltillo, los precios pueden ir desde los 2 mil 250 hasta los 2 mil 924 pesos, variando en el método de transporte y días de la semana que se asista.
Sin automóvil propio, una opción para viajar hacia Monterrey es hacerlo vía FlixBus, que de acuerdo a su sitio web vende un viaje redondo entre ambas ciudades en 248 pesos por persona, es decir 992 por familia.
Al llegar a la estación Escobedo Greyhound, un método de transporte para llegar al Parque Fundidora es en el metro, que cuesta 9.60 pesos por persona, 76.8 contando el viaje redondo de las cuatro personas.
En cambio, ir en automóvil propio puede significar aproximadamente 300 pesos de gasolina, más 294 de casetas, además de aproximadamente 80 pesos de estacionamiento -considerando que se cobran 20 por hora-.
TAQUILLA VARÍA SEGÚN DÍA DE LA SEMANA
Para la entrada al evento, los precios van desde los 150 hasta los 220 pesos por persona según el calendario de Luztopía. En ese sentido, las familias pueden pagar desde 600 hasta los 880 pesos.
Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que una pulsera para subir a cuatro atracciones tiene un costo de 144 pesos por persona, es decir 576 pesos por familia.
En cuanto a comida, una banderilla cuesta 100 pesos -400 por familia y unos churros se venden en 75 -300 por cuatro personas-.
Por tanto, una familia que viaja sin automóvil puede gastar hasta 2 mil 644 pesos contabilizando que los cuatro miembros compren una banderilla, se compren cuatro pulseras para las atracciones y se acuda entre semana, es decir cuando la entrada cuesta 150 pesos.
Tomando en cuenta las mismas consideraciones pero viajando en automóvil propio, la familia podría gastar 2 mil 250 pesos.
Si se acude en sábado -con la taquilla costando 220 pesos por persona, las sumatorias totales aumentan a 2 mil 924 y 2 mil 530 respectivamente.