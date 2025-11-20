¿Cuánto cuesta ir a Luztopía en Monterrey desde Saltillo?

Durante esta temporada invernal, una de las principales atracciones que se tienen en la región es Luztopía que ha regresado al Parque Fundidora de Monterrey.

Para una familia de cuatro personas que viaje desde Saltillo, los precios pueden ir desde los 2 mil 250 hasta los 2 mil 924 pesos, variando en el método de transporte y días de la semana que se asista.

Sin automóvil propio, una opción para viajar hacia Monterrey es hacerlo vía FlixBus, que de acuerdo a su sitio web vende un viaje redondo entre ambas ciudades en 248 pesos por persona, es decir 992 por familia.

Al llegar a la estación Escobedo Greyhound, un método de transporte para llegar al Parque Fundidora es en el metro, que cuesta 9.60 pesos por persona, 76.8 contando el viaje redondo de las cuatro personas.