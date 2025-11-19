Se embarcan con Luztopía al ‘Expreso Polo Norte’ en el Parque Fundidora

MONTERREY, NL.- Enmarcado por la belleza del Lago de las Olas y evocando la época dorada de los trenes y el Art Deco, Luztopía regresó a las instalaciones del Parque Fundidora para su octava edición titulada “Expreso Polo Norte”. La inauguración del festival de luces navideñas más grande de México se realizó la tarde de este miércoles y estuvo encabezada por Anabel Mellado Garza, directora general del festival.

Chicos y grandes se mostraron fascinados con la temática de este año y disfrutaron del recorrido por las instalaciones del festival en las que sobresalen imponentes locomotoras, relojes monumentales y paisajes invernales que culminan en el "Polo Norte".

¿QUÉ ATRACCIONES HABRÁ? Tal como se había anticipado, este año Luztopía no solo regresó al Parque Fundidora, el escenario en donde tradicionalmente se había celebrado, sino que además estrenó dos espectáculos musicales sobre el Lago de las Olas en donde El Castillo luce imponente. Los nuevos shows son "Taller de Ilusiones" y "Travesías del Polo Norte". Cada una de las presentaciones tiene una duración de seis minutos y sus actores se encargan de impregnar del espíritu navideño el ambiente. "Este año es muy especial para nosotros. Es un honor estar aquí en la inauguración de la octava edición del Festival Luztopía, acompañados por tantas familias, amigos, aliados patrocinadores", afirmó Mellado Garza.

Sostuvo que este inicio de temporada es especial y grande porque el evento regresa al lugar que lo vio nacer: el Parque Fundidora. "De aquí somos, un espacio icónico en la ciudad de Monterrey"compartió. COSTOS DE BOLETOS Para este año, el boleto general de acceso al evento tiene un costo de 150 a 220 pesos, según el día de visita e incluye un recorrido por las más de 200 figuras luminosas, el castillo multimedia, los shows musicales, spots interactivos, mercadito, food trucks, zona lounge y personajes temáticos. Con un costo de 144 pesos, la pulsera mágica, por su parte, permite a los visitantes complementar su experiencia e incluye el acceso a la rueda de la fortuna, túnel giratorio, sillas voladoras y carrusel.

Los boletos están disponibles en www.luztopia.mx y en las taquillas del evento. Después de que el año pasado, Luztopía se celebró en el Live Gardens, Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, este 2025 retornó al espacio en donde comenzó.

Entre las autoridades presentes en la inauguración también estuvieron: Jesús Guerrero Almaraz, presidente del Cluster de Turismo de Monterrey; Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo de Nuevo León; y Bernardo Bichara, presidente del Parque Fundidora, entre otros.