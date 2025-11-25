Cuatro mujeres terminan lesionadas en choque al sur de Saltillo; conductores niegan responsabilidad

El Ministerio Público de Asuntos Viales deberá determinar la responsabilidad en un accidente registrado la mañana de este martes en el cruce de las calles Francisco de Urdiñola y Manuel Othón, en la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, luego de que ninguno de los conductores aceptara haber provocado el choque. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

El percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas y fue reportado por testigos al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja, debido a que se informó que había varias personas lesionadas.

Los socorristas atendieron a cuatro mujeres, tres de ellas pasajeras de una camioneta Toyota Rav4 conducida por Gloria “N”, de 44 años. La mujer declaró que avanzaba por Francisco de Urdiñola con el semáforo en verde en dirección a Felipe J. Mery, cuando de pronto impactó a un automóvil que, según dijo, apareció de manera repentina frente a su camino. En el otro vehículo, un Chevrolet Cruze, el conductor Edwin “N”, de 27 años, aseguró que él también tenía la luz verde al incorporarse desde Manuel Othón hacia Urdiñola. El automóvil presentó daños en la parte lateral trasera derecha.