Cuatro mujeres terminan lesionadas en choque al sur de Saltillo; conductores niegan responsabilidad
Un choque en la colonia La Madrid dejó a cuatro mujeres lesionadas y versiones encontradas sobre quien tenía la vía libre
El Ministerio Público de Asuntos Viales deberá determinar la responsabilidad en un accidente registrado la mañana de este martes en el cruce de las calles Francisco de Urdiñola y Manuel Othón, en la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, luego de que ninguno de los conductores aceptara haber provocado el choque.
El percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas y fue reportado por testigos al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja, debido a que se informó que había varias personas lesionadas.
Los socorristas atendieron a cuatro mujeres, tres de ellas pasajeras de una camioneta Toyota Rav4 conducida por Gloria “N”, de 44 años. La mujer declaró que avanzaba por Francisco de Urdiñola con el semáforo en verde en dirección a Felipe J. Mery, cuando de pronto impactó a un automóvil que, según dijo, apareció de manera repentina frente a su camino.
En el otro vehículo, un Chevrolet Cruze, el conductor Edwin “N”, de 27 años, aseguró que él también tenía la luz verde al incorporarse desde Manuel Othón hacia Urdiñola. El automóvil presentó daños en la parte lateral trasera derecha.
Tras el impacto, ambas unidades se desplazaron hacia una de las esquinas, donde terminaron contra un muro de contención. En el Cruze, paramédicos también atendieron a una mujer que sufrió una cortada en el rostro.
Luego de la valoración médica, ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital. En el sitio permanecieron a la espera de sus aseguradoras, mientras el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar responsabilidades.