Cuatro mujeres terminan lesionadas en choque al sur de Saltillo; conductores niegan responsabilidad

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    El accidente ocurrió en el cruce de Urdiñola y Manuel Othón, donde ambos conductores aseguraron tener luz verde. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un choque en la colonia La Madrid dejó a cuatro mujeres lesionadas y versiones encontradas sobre quien tenía la vía libre

El Ministerio Público de Asuntos Viales deberá determinar la responsabilidad en un accidente registrado la mañana de este martes en el cruce de las calles Francisco de Urdiñola y Manuel Othón, en la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, luego de que ninguno de los conductores aceptara haber provocado el choque.

$!Ambos vehículos quedaron proyectados hacia un muro de contención.
Ambos vehículos quedaron proyectados hacia un muro de contención. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas y fue reportado por testigos al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja, debido a que se informó que había varias personas lesionadas.

$!El Chevrolet Cruze terminó con daños en la parte lateral trasera derecha y una pasajera resultó con una cortada en el rostro tras el fuerte impacto.
El Chevrolet Cruze terminó con daños en la parte lateral trasera derecha y una pasajera resultó con una cortada en el rostro tras el fuerte impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Los socorristas atendieron a cuatro mujeres, tres de ellas pasajeras de una camioneta Toyota Rav4 conducida por Gloria “N”, de 44 años. La mujer declaró que avanzaba por Francisco de Urdiñola con el semáforo en verde en dirección a Felipe J. Mery, cuando de pronto impactó a un automóvil que, según dijo, apareció de manera repentina frente a su camino.

En el otro vehículo, un Chevrolet Cruze, el conductor Edwin “N”, de 27 años, aseguró que él también tenía la luz verde al incorporarse desde Manuel Othón hacia Urdiñola. El automóvil presentó daños en la parte lateral trasera derecha.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a cuatro mujeres, tres de ellas pasajeras de la camioneta Rav4.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a cuatro mujeres, tres de ellas pasajeras de la camioneta Rav4. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Tras el impacto, ambas unidades se desplazaron hacia una de las esquinas, donde terminaron contra un muro de contención. En el Cruze, paramédicos también atendieron a una mujer que sufrió una cortada en el rostro.

Luego de la valoración médica, ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital. En el sitio permanecieron a la espera de sus aseguradoras, mientras el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar responsabilidades.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

