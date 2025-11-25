Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La difusión del video sobre el abandono de un perrito en la colonia Lomas de Lourdes al sur de Saltillo ha generado una fuerte indignación social
Un acto de crueldad animal, captado en video y denunciado en redes sociales por el activista y exsenador coahuilense Alejandro Gutiérrez, ha conmocionado a la comunidad mientras el Congreso del Estado avanza en iniciativas para fortalecer las sanciones contra el maltrato y la sustracción de mascotas.
Los hechos se registraron el pasado 23 de noviembre en la calle Paseo de Los Lobos, de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo. En la grabación compartida por Gutiérrez, se observa a una mujer—quien vestía atuendo que sugería ser trabajadora del sector salud—descender rápidamente del lado del copiloto de una camioneta tipo van. De inmediato, abre la cajuela, saca a un perrito de color claro y lo abandona a su suerte sobre la vía pública antes de subir al vehículo y huir del lugar.
TE PUEDE INTERESAR: Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia
El video desató una ola de indignación entre los usuarios de redes sociales.
Comentarios como el de Paloma Guitrón reflejaron el sentir generalizado, lamentando la “infelicidad” de quienes no comprenden que los animales “sienten, tienen miedo como nosotros” y solo saben ofrecer lealtad y amor.
Otros usuarios, como Alejandro Vicente Sorola, señalaron la falta de responsabilidad al adquirir mascotas, sentenciando que “un perrito o cualquier animal es una responsabilidad”, e incluso advirtieron sobre las consecuencias kármicas de tales actos.
Las reacciones también evidenciaron la frecuencia de estos abusos. Elba Martínez relató tragedias observadas en otras zonas, como el atropellamiento de un animal recién abandonado, mientras que Cinthya Cárdenas Ramírez criticó la falta de sensibilidad de los dueños, quienes en lugar de abandonar a los animales “a lo tonto”, deberían recurrir a las múltiples asociaciones de rescate y adopción existentes en Saltillo.
La indignación ciudadana se cruza con una agenda legislativa activa en el Congreso de Coahuila. Los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron de manera concurrente dos iniciativas clave para robustecer el artículo 261 del Código Penal de Coahuila, buscando sancionar de forma más efectiva el sufrimiento animal.
La propuesta del diputado Valdés, generada en colaboración con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), busca eliminar los elementos subjetivos que actualmente complican la configuración del delito de lesiones. Con la reforma, ya no será necesario demostrar que el maltrato fue cometido con “fines perversos” u odio, facilitando la persecución penal de quienes causen daño o sufrimiento a los animales, incluso sin poner en riesgo su vida.
Por su parte, el diputado Moreira se enfoca en tipificar la sustracción ilícita de seres sintientes de compañía. Su iniciativa propone penas de dos a cuatro años de prisión y multas para quienes oculten, retengan o sustraigan mascotas sin el consentimiento del dueño. La pena se incrementaría considerablemente si el responsable obtiene lucro indebido o si el animal es de servicio o asistencia, enviando un mensaje claro contra el robo de mascotas.
Las iniciativas reflejan la necesidad de un marco jurídico que responda al clamor social ante el incremento de casos de abandono y crueldad, como el ocurrido en la colonia Lomas de Lourdes, buscando garantizar la protección de los animales como seres sintientes.