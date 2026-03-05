Cuatro trabajadores terminan heridos tras accidente en la carretera Saltillo-Monclova

Cuatro trabajadores de una constructora resultaron lesionados en un accidente automovilístico registrado la noche de este jueves sobre la carretera antigua Monclova.

El percance ocurrió a la altura del parque industrial FINSA, donde participó una camioneta Chevrolet perteneciente a la empresa Construcción y Mantenimiento Industrial GSP. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta tipo pick up circulaba de sur a norte cuando, presuntamente, otro vehículo le cerró el paso al conductor.

Esto provocó que perdiera el control de la unidad, saliera del camino hacia su costado derecho y terminara impactándose contra una nodriza que se encontraba estacionada sobre el acotamiento. El accidente fue reportado de inmediato al sistema de emergencias 911, luego de que testigos informaran que algunos de los ocupantes se encontraban atrapados dentro del vehículo.

Al lugar acudieron paramédicos, así como personal del cuerpo de bomberos con una unidad de rescate urbano y elementos de Protección Civil, quienes realizaron maniobras para auxiliar a los lesionados. Dos de los trabajadores presentaron lesiones de consideración y fueron trasladados a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo para recibir atención médica especializada.

El accidente será consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público en Ramos Arizpe, Coahuila, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.