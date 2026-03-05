‘Se debe atacar al crimen organizado, el sexenio pasado se dejó crecer’: Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    ‘Se debe atacar al crimen organizado, el sexenio pasado se dejó crecer’: Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo
    Vera critica la política de ‘Abrazos no balazos’ que se implementó desde el sexenio anterior. REDES SOCIALES

El activista consideró que se debe utilizar las fuerzas de seguridad para atacar al crimen organizado

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, consideró que se debe atacar al crimen organizado y dejar de lado la política de “abrazos no balazos” que comenzó el sexenio anterior.

El religioso y activista señaló este jueves a los medios de comunicación que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador no enfrentó al crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ha quedado atrás la era de ‘abrazos, no balazos’?

“Yo dije en un escrito pequeño que cuando el señor López Obrador decidió que ‘abrazos y no balazos’ no se enfrentaron al crimen organizado en ese sexenio. Entonces, cuando llega Claudia (Sheinbaum) se encuentra con un México en donde ha crecido el crimen organizado”, expuso el obispo.

Asimismo consideró que actualmente se padece en México al Crimen Organizado porque se dejó crecer y se están viviendo las consecuencias. “Tenemos ya un crimen organizado muy organizado”, señaló.

Respecto a si se debe echar hacia atrás la estrategia planteada por la llamada Cuarta Transformación, expresó: “Tienen que enfrentarlo, pues entonces, ¿para qué pagamos seguridad con nuestros impuestos? Para eso. Sí, tienen que entender que dejaron crecer las cosas”.

