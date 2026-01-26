Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 enero 2026
    Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe
    Los involucrados fueron atendidos por paramédicos de Ramos Arizpe.
    Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe
    Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe
    Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe
    Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe

Ocurrió frente al parque industrial Finsa en Ramos Arizpe, Coahuila, hay un herido grave

Un fuerte accidente automovilístico dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada, sobre la carretera a Monclova, frente al parque industrial Finsa.

Fue necesario el apoyo de dos ambulancias del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, Coahuila, para atender a Lucio N., de 50 años de edad, quien fue trasladado en código rojo a la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al presentar policontusiones, traumatismo craneoencefálico cerrado, otorragia y heridas en el rostro, reportándose horas más tarde su fallecimiento.

Asimismo, Javier N., de 21 años de edad, fue atendido por paramédicos; se encontraba consciente y orientado, por lo que fue trasladado en código amarillo al Hospital Muguerza para su valoración médica. Ambos viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado, la cual presta servicios de Protección Civil para empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer cae en una cripta del panteón Santo Cristo de Saltillo

De acuerdo con la información recabada por Iván Alegría Santos, oficial de la Guardia Nacional (GN), una camioneta Chevrolet Equinox circulaba por la carretera 57 con dirección de norte a sur. Al intentar incorporarse al bulevar principal del parque industrial, el conductor le quitó el derecho de paso a la camioneta Tornado, que circulaba en sentido contrario, de sur a norte.

Esto provocó un impacto lateral derecho, a consecuencia del cual el conductor de la Chevrolet Equinox fue proyectado aproximadamente cinco metros. En tanto, la camioneta Tornado quedó severamente dañada y uno de sus ocupantes salió proyectado del interior.

El accidente fue consignado ante el Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted