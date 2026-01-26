Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe
Ocurrió frente al parque industrial Finsa en Ramos Arizpe, Coahuila, hay un herido grave
Un fuerte accidente automovilístico dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada, sobre la carretera a Monclova, frente al parque industrial Finsa.
Fue necesario el apoyo de dos ambulancias del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, Coahuila, para atender a Lucio N., de 50 años de edad, quien fue trasladado en código rojo a la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al presentar policontusiones, traumatismo craneoencefálico cerrado, otorragia y heridas en el rostro, reportándose horas más tarde su fallecimiento.
Asimismo, Javier N., de 21 años de edad, fue atendido por paramédicos; se encontraba consciente y orientado, por lo que fue trasladado en código amarillo al Hospital Muguerza para su valoración médica. Ambos viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado, la cual presta servicios de Protección Civil para empresas.
De acuerdo con la información recabada por Iván Alegría Santos, oficial de la Guardia Nacional (GN), una camioneta Chevrolet Equinox circulaba por la carretera 57 con dirección de norte a sur. Al intentar incorporarse al bulevar principal del parque industrial, el conductor le quitó el derecho de paso a la camioneta Tornado, que circulaba en sentido contrario, de sur a norte.
Esto provocó un impacto lateral derecho, a consecuencia del cual el conductor de la Chevrolet Equinox fue proyectado aproximadamente cinco metros. En tanto, la camioneta Tornado quedó severamente dañada y uno de sus ocupantes salió proyectado del interior.
El accidente fue consignado ante el Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades correspondientes.