Motociclista repartidor resulta lesionado tras choque en bulevar Carranza, en Saltillo

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    Motociclista repartidor resulta lesionado tras choque en bulevar Carranza, en Saltillo
    El accidente ocurrió en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Galerías, al norte de Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El joven de 17 años sufrió una lesión en un brazo; Tránsito Municipal turnó el caso a las aseguradoras para buscar un convenio

Un joven repartidor de alimentos resultó lesionado luego de ser derribado de la motocicleta que conducía, durante un accidente registrado la tarde del martes en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Galerías, al norte de Saltillo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a un joven de 17 años, quien presentaba una lesión en el brazo derecho. Tras valorarlo, recomendaron a sus familiares trasladarlo a un hospital para descartar una probable fractura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/once-lesionados-deja-el-desplome-de-las-gradas-de-un-circo-en-arteaga-NJ22184669

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba por el carril izquierdo del bulevar Venustiano Carranza con dirección al norte, mientras que una camioneta JAC salía del bulevar Galerías.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista y recomendaron su traslado a un hospital para descartar una fractura.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista y recomendaron su traslado a un hospital para descartar una fractura. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Presuntamente, la conductora de la camioneta se incorporó sin las debidas precauciones y no advirtió el paso del motociclista. La parte trasera izquierda del vehículo impactó la unidad de dos ruedas, provocando que el joven perdiera el control y derrapara sobre la carpeta asfáltica.

$!El accidente ocurrió en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Galerías, al norte de Saltillo.
El accidente ocurrió en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Galerías, al norte de Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y otorgaron un plazo a las aseguradoras de los vehículos involucrados para que intenten llegar a un convenio sobre la reparación de los daños.

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