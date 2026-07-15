Motociclista repartidor resulta lesionado tras choque en bulevar Carranza, en Saltillo

Un joven repartidor de alimentos resultó lesionado luego de ser derribado de la motocicleta que conducía, durante un accidente registrado la tarde del martes en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Galerías, al norte de Saltillo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a un joven de 17 años, quien presentaba una lesión en el brazo derecho. Tras valorarlo, recomendaron a sus familiares trasladarlo a un hospital para descartar una probable fractura.