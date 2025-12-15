¡Cuidado! Alerta Ayuntamiento de Saltillo por venta irregular de terrenos en Otilio González

El Gobierno Municipal de Saltillo emitió una alerta a la ciudadanía ante la detección de la venta irregular de terrenos que se ofrecen en las inmediaciones de la prolongación Otilio González, frente a las colonias Loma Linda y Loma Blanca, principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que los predios en cuestión no cuentan con las licencias ni autorizaciones correspondientes, por lo que su comercialización, así como cualquier intento de construcción o asentamiento habitacional, no está permitido conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con la información recabada por la autoridad municipal, los lotes se promocionan con dimensiones aproximadas de 10 por 20 metros y un costo cercano a los 150 mil pesos, solicitando un enganche de 10 mil pesos y pagos mensuales de 2 mil 500 pesos, esquema que representa un alto riesgo para las personas interesadas.

Ante este escenario, el Ayuntamiento exhortó a la población a no realizar pagos ni firmar documentos relacionados con estos terrenos, al tratarse de predios irregulares cuya compra no ofrece certeza jurídica ni garantías legales.

Asimismo, se precisó que, al no contar con autorización oficial, no es posible asegurar la dotación de servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario o energía eléctrica, lo que podría derivar en problemas mayores para quienes resulten afectados.

La autoridad municipal advirtió que quienes promuevan o lleven a cabo la venta de estos terrenos podrían incurrir en diversas irregularidades administrativas e incluso en posibles delitos, generando un perjuicio directo al patrimonio de las familias.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Saltillo reiteró que cuenta con los mecanismos legales necesarios para prevenir asentamientos irregulares, proteger a la ciudadanía de posibles fraudes y garantizar un crecimiento urbano ordenado y conforme a la ley.