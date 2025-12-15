Casa del Migrante de Saltillo busca recursos para lograr sostenerse el segundo semestre del 2026

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Casa del Migrante de Saltillo busca recursos para lograr sostenerse el segundo semestre del 2026
    Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, informó que el refugio cuenta con recursos asegurados solo para el primer semestre de 2026. FOTO: ARCHIVO

Alberto Xicoténcatl dijo que se enfrenta un panorama financiero complicado, debido a recortes en programas de cooperación internacional

El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, dio a conocer que el refugio para personas migrantes está en búsqueda de recursos para poder sostenerse en el segundo semestre de 2026.

A raíz de los recortes y ceses de los programas de cooperación internacional implementados por Estados Unidos, una serie de refugios de migrantes en el país han quedado en vilo por la falta de recursos para mantenerse.

En ese sentido, la Casa del Migrante de Saltillo señaló que este refugio de la organización Frontera con Justicia no ha sido la excepción, y que el pronóstico para 2026 es complejo.

“No tenemos un buen pronóstico realmente; incluso hay casas del migrante en el centro y sur del país que han tenido que cerrar porque no tienen la capacidad de mantenerse”, dijo.

Detalló que, exclusivamente en lo que respecta a la Casa del Migrante de Saltillo, se cuenta con recursos únicamente para el primer semestre del año, aunque ya se trabaja para que, a partir del mes de julio, no tenga que anunciarse un cierre del espacio.

“Aquí estamos haciendo cuentas, sumando centavos, pero no tenemos planeado cerrar en 2026. Por seis meses está garantizado el trabajo y, a partir de julio de 2026, tendremos que compartir si podríamos seguirle o, como otras organizaciones, tristemente cerrar”, reveló Xicoténcatl.

De acuerdo con Xicoténcatl, la Casa del Migrante de Saltillo requiere 10 millones de pesos al año para su operación, entre recursos humanos, materiales y operativos, y hasta la fecha todavía falta el otro 50 por ciento para lograr brindar atención durante todo 2026.

“Vamos a la mitad, pero no nos damos por vencidos y esperamos que en estos meses podamos sumar el 50 por ciento del resto del año”, dijo.

Temas


Migración
Migrantes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Casa del Migrante

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

