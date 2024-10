¡Cuidado! Circula ‘página no segura’ para compartir ubicación este Halloween 2024 en Saltillo; estos son los riesgos

Sin embargo, la página a la que están dirigiendo estas publicaciones, ‘ DulceHalloween ’, es un sitio no seguro para los internautas.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘ESTA CONEXIÓN NO ES PRIVADA O SEGURA’?

Esta advertencia (tu conexión no es privada), significa que tu navegador no puede determinar con certeza que un sitio web tiene protocolos de cifrado seguros para proteger tu dispositivo y tus datos.

Cabe mencionar que este error puede aparecer en cualquier dispositivo conectado a Internet: PC, teléfonos celulares o tabletas.

Una conexión segura a Internet es fundamental para protegerse en línea. Muchos sitios web ilegales son peligrosos y no deben visitarse, debido al peligro de robo de datos.

No obstante, esto no significa que no puedas navegar en un sitio con esta leyenda. Pero, si deseas continuar con tu navegación pese a la advertencia, asegúrate de seguir estos pasos:

CÓMO PROTEGER TU PRIVACIDAD CUANDO NAVEGAS POR INTERNET

Tus datos e información privada son valiosos para los piratas informáticos, quienes buscan nuevas formas de intentar obtenerlos. Aquí te compartimos algunas formas de protegerte y proteger tus datos cuando navegas por Internet.