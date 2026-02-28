Cultura llega a colonias y Centro Histórico de Saltillo con música y danza

Saltillo
/ 28 febrero 2026
    Cultura llega a colonias y Centro Histórico de Saltillo con música y danza
    Se impartió el curso de danzas urbanas “Baila Hip Hop” en Mirasierra. CORTESÍA

El Instituto Municipal de Cultura organizó eventos de música y danza

Como parte de la política de impulso a las actividades culturales en todos los sectores de Saltillo, el Instituto Municipal de Cultura llevó a cabo este viernes dos eventos artísticos que se desarrollaron en el Centro Histórico y en el Centro Comunitario Mirasierra.

La directora del Instituto, Leticia Rodarte Rangel, informó que estas acciones forman parte de la programación permanente que se ofrece a lo largo del año, en cumplimiento de la instrucción del alcalde Javier Díaz González de fortalecer el acceso a las expresiones artísticas y culturales entre la población.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo intensifica limpieza de arroyos y espacios públicos en colonias y bulevares

Durante la tarde, en el Centro Comunitario Mirasierra, se impartió el Curso de Danzas Urbanas “Baila Hip Hop”, dirigido al público mayor de 10 años y a cargo del maestro Carlos Monsiváis. Esta actividad, que ya había sido ofrecida el pasado 20 de febrero, registró una favorable participación por parte de habitantes del sector y zonas aledañas.

Posteriormente, la noche del viernes 27 de febrero, se realizó el Concierto de Compositores Norestenses “Morena de mi Rancho” en el comedor del antiguo Internado de la Normal, ubicado en la calle Xicoténcatl.

$!También se llevó a cabo el concierto “Morena de mi Rancho” en el Centro Histórico.
También se llevó a cabo el concierto “Morena de mi Rancho” en el Centro Histórico. CORTESÍA

El programa incluyó piezas de autores mexicanos como Reginaldo Castañeda y Edmundo Ayarzagoitia, interpretadas por estudiantes y docentes de la Orquesta Avanzada del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, bajo la dirección del maestro Eduardo Figueroa Orrantía.

Finalmente, Rodarte Rangel informó que la cartelera mensual de actividades se encuentra disponible en la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de Cultura, e invitó a la ciudadanía a consultarla y participar en las distintas propuestas programadas.

