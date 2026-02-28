Cultura llega a colonias y Centro Histórico de Saltillo con música y danza

Como parte de la política de impulso a las actividades culturales en todos los sectores de Saltillo, el Instituto Municipal de Cultura llevó a cabo este viernes dos eventos artísticos que se desarrollaron en el Centro Histórico y en el Centro Comunitario Mirasierra.

La directora del Instituto, Leticia Rodarte Rangel, informó que estas acciones forman parte de la programación permanente que se ofrece a lo largo del año, en cumplimiento de la instrucción del alcalde Javier Díaz González de fortalecer el acceso a las expresiones artísticas y culturales entre la población.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo intensifica limpieza de arroyos y espacios públicos en colonias y bulevares

Durante la tarde, en el Centro Comunitario Mirasierra, se impartió el Curso de Danzas Urbanas “Baila Hip Hop”, dirigido al público mayor de 10 años y a cargo del maestro Carlos Monsiváis. Esta actividad, que ya había sido ofrecida el pasado 20 de febrero, registró una favorable participación por parte de habitantes del sector y zonas aledañas.

Posteriormente, la noche del viernes 27 de febrero, se realizó el Concierto de Compositores Norestenses “Morena de mi Rancho” en el comedor del antiguo Internado de la Normal, ubicado en la calle Xicoténcatl.