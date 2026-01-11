‘Curva de los Monos’ cobra otra víctima tras volcadura en la carretera 57; dos personas lesionadas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente ocurrió cuando una camioneta salió del camino y volcó en el kilómetro 197, sin que hasta el momento se haya precisado la causa del siniestro
En menos de dos días, la denominada “Curva de Los Monos” fue escenario de otro deceso tras un nuevo siniestro vial registrado la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 197 de la carretera federal 57, en el ejido Puerto México, municipio de Galeana, Nuevo León.
Minutos antes de las 16:00 horas se reportó un accidente en el que una camioneta salió del camino, lo que movilizó a cuerpos de rescate de Galeana, quienes solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil de Arteaga.
TE PUEDE INTERESAR: Bajará a 1 grado la temperatura en Saltillo; autoridades se mantienen alerta
Los socorristas de Arteaga brindaron atención a dos personas lesionadas: Josefina Guadalupe ¨N¨, de 27 años, y Pedro ¨N¨, de 31 años.
En el lugar también se confirmó el deceso de Blanca Beatriz ¨N¨, de 62 años, quien quedó a un costado de la camioneta en la que viajaban con destino al Estado de México.
La camioneta tipo Suburban salió del camino hacia su lado derecho y posteriormente volcó. La mujer fue proyectada fuera del vehículo, quedando sin vida sobre el pasto, mientras que los cuerpos de emergencia auxiliaron a los heridos.
Ambos lesionados fueron trasladados en una ambulancia de Arteaga al Hospital General, donde permanecen en estado delicado pero conscientes.
Tras confirmarse el fallecimiento, acudió personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
Posteriormente se efectuó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa de la muerte.