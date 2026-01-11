‘Curva de los Monos’ cobra otra víctima tras volcadura en la carretera 57; dos personas lesionadas

En menos de dos días, la denominada “Curva de Los Monos” fue escenario de otro deceso tras un nuevo siniestro vial registrado la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 197 de la carretera federal 57, en el ejido Puerto México, municipio de Galeana, Nuevo León.

Minutos antes de las 16:00 horas se reportó un accidente en el que una camioneta salió del camino, lo que movilizó a cuerpos de rescate de Galeana, quienes solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil de Arteaga.

