‘Curva de los Monos’ cobra otra víctima tras volcadura en la carretera 57; dos personas lesionadas

Saltillo
/ 11 enero 2026
    ‘Curva de los Monos’ cobra otra víctima tras volcadura en la carretera 57; dos personas lesionadas
    La camioneta terminó volcada fuera de la carretera federal 57, a la altura del ejido Puerto México. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió cuando una camioneta salió del camino y volcó en el kilómetro 197, sin que hasta el momento se haya precisado la causa del siniestro

En menos de dos días, la denominada “Curva de Los Monos” fue escenario de otro deceso tras un nuevo siniestro vial registrado la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 197 de la carretera federal 57, en el ejido Puerto México, municipio de Galeana, Nuevo León.

Minutos antes de las 16:00 horas se reportó un accidente en el que una camioneta salió del camino, lo que movilizó a cuerpos de rescate de Galeana, quienes solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil de Arteaga.

TE PUEDE INTERESAR: Bajará a 1 grado la temperatura en Saltillo; autoridades se mantienen alerta

$!Blanca Beatriz ¨N¨, de 62 años, perdió la vida tras el accidente registrado en la carretera federal 57, a la altura del ejido Puerto México, en Galeana, Nuevo León.
Blanca Beatriz ¨N¨, de 62 años, perdió la vida tras el accidente registrado en la carretera federal 57, a la altura del ejido Puerto México, en Galeana, Nuevo León. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas de Arteaga brindaron atención a dos personas lesionadas: Josefina Guadalupe ¨N¨, de 27 años, y Pedro ¨N¨, de 31 años.

En el lugar también se confirmó el deceso de Blanca Beatriz ¨N¨, de 62 años, quien quedó a un costado de la camioneta en la que viajaban con destino al Estado de México.

La camioneta tipo Suburban salió del camino hacia su lado derecho y posteriormente volcó. La mujer fue proyectada fuera del vehículo, quedando sin vida sobre el pasto, mientras que los cuerpos de emergencia auxiliaron a los heridos.

$!Los lesionados fueron trasladados al Hospital General para su atención médica.
Los lesionados fueron trasladados al Hospital General para su atención médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Ambos lesionados fueron trasladados en una ambulancia de Arteaga al Hospital General, donde permanecen en estado delicado pero conscientes.

Tras confirmarse el fallecimiento, acudió personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Posteriormente se efectuó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa de la muerte.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Última hora Saltillo

Localizaciones


CARRETERA 57

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Grupo Ermita se ubica en la calle Hidago, en la zona centro de Saltillo, y está listo para recibir a personas en situación de calle.

Habilitan en Coahuila albergues para 800 personas por frente frío
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
Adoptar tecnologías de generación de energía renovable permitiría reducir hasta en un 40 por ciento el costo de producir electricidad en México.

Urgen investigadores de la UAdeC acelerar la transición energética

true

¿Hay algo peor que un juez del nuevo Poder Judicial?
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA