Da vuelta prohibida y provoca aparatoso percance vehicular, en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Nissan ocasionó un aparatoso percance vehicular al pasarse un semáforo en rojo y dar una vuelta prohibida, quitándole el derecho de paso a la conductora de una camioneta de la marca KIA, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de un Nissan Versa sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de norte a sur.

