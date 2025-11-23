Da vuelta prohibida y provoca aparatoso percance vehicular, en Saltillo
El accidente en Periférico y Valdez Sánchez dejó daños materiales; los involucrados fueron valorados y no presentaron lesiones graves
El conductor de un vehículo de la marca Nissan ocasionó un aparatoso percance vehicular al pasarse un semáforo en rojo y dar una vuelta prohibida, quitándole el derecho de paso a la conductora de una camioneta de la marca KIA, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de un Nissan Versa sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de norte a sur.
En la intersección con el bulevar Jesús Valdez Sánchez, el hombre se pasó el semáforo para dar una vuelta prohibida rumbo al oriente. Al hacerlo, le quitó el derecho de paso a la conductora de la camioneta KIA, que circulaba con dirección de sur a norte.
Tras el impacto, la camioneta salió proyectada contra el camellón central, mientras que el Versa dio un giro de 180 grados.
Testigos del incidente llamaron al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.
Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para la valoración de los involucrados. El conductor responsable resultó con una lesión en la pierna, pero se negó a ser trasladado; la mujer de la camioneta fue atendida y permaneció en el lugar tras la valoración de los socorristas.
Finalmente, al lugar acudieron las aseguradoras, quienes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.