Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Da vuelta prohibida y provoca aparatoso percance vehicular, en Saltillo
    Las aseguradoras llegaron al sitio y acordaron la reparación de los daños ocasionados a ambos vehículos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El accidente en Periférico y Valdez Sánchez dejó daños materiales; los involucrados fueron valorados y no presentaron lesiones graves

El conductor de un vehículo de la marca Nissan ocasionó un aparatoso percance vehicular al pasarse un semáforo en rojo y dar una vuelta prohibida, quitándole el derecho de paso a la conductora de una camioneta de la marca KIA, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de un Nissan Versa sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de norte a sur.

$!La camioneta KIA quedó proyectada contra el camellón central tras el impacto con el Nissan Versa.
La camioneta KIA quedó proyectada contra el camellón central tras el impacto con el Nissan Versa. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

En la intersección con el bulevar Jesús Valdez Sánchez, el hombre se pasó el semáforo para dar una vuelta prohibida rumbo al oriente. Al hacerlo, le quitó el derecho de paso a la conductora de la camioneta KIA, que circulaba con dirección de sur a norte.

Tras el impacto, la camioneta salió proyectada contra el camellón central, mientras que el Versa dio un giro de 180 grados.

$!Elementos de Tránsito Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento y coordinar el levantamiento de los vehículos involucrados.
Elementos de Tránsito Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento y coordinar el levantamiento de los vehículos involucrados. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos del incidente llamaron al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para la valoración de los involucrados. El conductor responsable resultó con una lesión en la pierna, pero se negó a ser trasladado; la mujer de la camioneta fue atendida y permaneció en el lugar tras la valoración de los socorristas.

$!El conductor del Nissan Versa resultó con una lesión en la pierna, pero se negó a ser trasladado por los paramédicos de la Cruz Roja.
El conductor del Nissan Versa resultó con una lesión en la pierna, pero se negó a ser trasladado por los paramédicos de la Cruz Roja. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Finalmente, al lugar acudieron las aseguradoras, quienes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

