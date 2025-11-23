Decide hombre salir por la denominada puerta falsa tras ingerir alcohol en Saltillo

    La vivienda fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes.

La hijastra localizó sin vida a su padrastro en una palapa sobre la calle Puerto Cristo, en cruce con Puerto de la Paz, en la colonia Puerto de las Flores

Un hombre de 41 años terminó con su vida por razones desconocidas, luego de ingerir bebidas embriagantes con sus hijastros en la colonia Puerto de las Flores, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando el hoy occiso convivía con sus familiares en un domicilio ubicado en la colonia mencionada.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio donde ocurrió el incidente para tomar conocimiento del hecho.
Elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio donde ocurrió el incidente para tomar conocimiento del hecho.

De manera repentina, el hombre, identificado como Israel, les informó que se retiraría y que lo esperaran. Posteriormente, se dirigió hacia una palapa ubicada sobre la calle Puerto Cristo, en su cruce con Puerto de la Paz.

La hijastra indicó que, al pasar el tiempo, su padrastro no regresaba, por lo que acudió al lugar y lamentablemente lo encontró suspendido, sin aparentes signos vitales.

La zona fue asegurada para garantizar la correcta investigación de los hechos en la colonia Puerto de las Flores.
La zona fue asegurada para garantizar la correcta investigación de los hechos en la colonia Puerto de las Flores.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido e ingresaron al domicilio donde se encontraba el cuerpo del hombre.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar; sin embargo, poco pudieron hacer, ya que la persona llevaba tiempo fallecida.

El área fue acordonada a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado. Tras concluir las diligencias correspondientes, los peritos ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Se recuerda que si alguien se siente solo o enfrenta problemas con adicciones, puede comunicarse a la Línea de la Vida: 01-800-911-2000.

