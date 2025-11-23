Decide hombre salir por la denominada puerta falsa tras ingerir alcohol en Saltillo

Un hombre de 41 años terminó con su vida por razones desconocidas, luego de ingerir bebidas embriagantes con sus hijastros en la colonia Puerto de las Flores, en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando el hoy occiso convivía con sus familiares en un domicilio ubicado en la colonia mencionada. TE PUEDE INTERESAR: Voraz incendio consume vivienda en Saltillo; vecinos rescataron a pareja de adultos mayores

De manera repentina, el hombre, identificado como Israel, les informó que se retiraría y que lo esperaran. Posteriormente, se dirigió hacia una palapa ubicada sobre la calle Puerto Cristo, en su cruce con Puerto de la Paz. La hijastra indicó que, al pasar el tiempo, su padrastro no regresaba, por lo que acudió al lugar y lamentablemente lo encontró suspendido, sin aparentes signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido e ingresaron al domicilio donde se encontraba el cuerpo del hombre. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar; sin embargo, poco pudieron hacer, ya que la persona llevaba tiempo fallecida.