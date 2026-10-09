Da vuelta prohibida y provoca choque en el periférico LEA de Saltillo

Un conductor que realizó una vuelta prohibida provocó un accidente vial al atravesarse al paso de otro automóvil en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el cruce conocido como La Lechera, en Saltillo.

El responsable fue identificado como Luis ¨N¨, de 50 años, quien conducía un Nissan Versa por la lateral del periférico, en dirección al bulevar Nazario Ortiz Garza.