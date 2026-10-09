Da vuelta prohibida y provoca choque en el periférico LEA de Saltillo

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    Da vuelta prohibida y provoca choque en el periférico LEA de Saltillo
    El Nissan Versa y el automóvil Kia terminaron con daños tras el percance registrado en el cruce conocido como La Lechera. ULISES MARTÍNEZ

Bomberos y policías municipales acudieron al cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez; los conductores no presentaron lesiones de consideración

Un conductor que realizó una vuelta prohibida provocó un accidente vial al atravesarse al paso de otro automóvil en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el cruce conocido como La Lechera, en Saltillo.

El responsable fue identificado como Luis ¨N¨, de 50 años, quien conducía un Nissan Versa por la lateral del periférico, en dirección al bulevar Nazario Ortiz Garza.

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Al llegar al cruce, el automovilista realizó una maniobra para incorporarse al bulevar Jesús Valdés Sánchez, con dirección a Abasolo, sin respetar la circulación del otro vehículo, por lo que terminó atravesándose en su trayectoria.

$!El accidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan Versa intentó incorporarse al bulevar Jesús Valdés Sánchez.
El accidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan Versa intentó incorporarse al bulevar Jesús Valdés Sánchez. ULISES MARTÍNEZ

La unidad afectada fue un automóvil Kia, conducido por Moisés ¨N¨, de 49 años, quien no logró evitar el impacto luego de que el Versa le cortara el paso.

$!Personal de Bomberos valoró a los conductores involucrados, quienes no presentaron lesiones de consideración.
Personal de Bomberos valoró a los conductores involucrados, quienes no presentaron lesiones de consideración. ULISES MARTÍNEZ

Personal del cuerpo de Bomberos y elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y valorar a los conductores. Tras la revisión, se determinó que ninguno presentaba lesiones de consideración.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del choque y realizar las diligencias correspondientes.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del choque y realizar las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Debido a los daños ocasionados, ambos vehículos serían retirados con apoyo de grúas y trasladados a un corralón. Las aseguradoras realizarán las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

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