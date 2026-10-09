Da vuelta prohibida y provoca choque en el periférico LEA de Saltillo
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Bomberos y policías municipales acudieron al cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez; los conductores no presentaron lesiones de consideración
Un conductor que realizó una vuelta prohibida provocó un accidente vial al atravesarse al paso de otro automóvil en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el cruce conocido como La Lechera, en Saltillo.
El responsable fue identificado como Luis ¨N¨, de 50 años, quien conducía un Nissan Versa por la lateral del periférico, en dirección al bulevar Nazario Ortiz Garza.
Al llegar al cruce, el automovilista realizó una maniobra para incorporarse al bulevar Jesús Valdés Sánchez, con dirección a Abasolo, sin respetar la circulación del otro vehículo, por lo que terminó atravesándose en su trayectoria.
La unidad afectada fue un automóvil Kia, conducido por Moisés ¨N¨, de 49 años, quien no logró evitar el impacto luego de que el Versa le cortara el paso.
Personal del cuerpo de Bomberos y elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y valorar a los conductores. Tras la revisión, se determinó que ninguno presentaba lesiones de consideración.
Debido a los daños ocasionados, ambos vehículos serían retirados con apoyo de grúas y trasladados a un corralón. Las aseguradoras realizarán las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.