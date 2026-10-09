Saltillo: le dan cristalazo a tienda de conveniencia en la Bellavista

Una tienda de conveniencia fue objeto de un cristalazo en el cruce de las calles Pedro Aranda y Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Bellavista, en Saltillo, lo que generó la movilización de autoridades municipales. El incidente fue reportado por vecinos del sector, quienes se percataron de los daños en uno de los cristales de la puerta del establecimiento y solicitaron la intervención de las autoridades.

En cuestión de minutos, elementos municipales arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las primeras diligencias relacionadas con el reporte.

Poco después llegó la encargada de la tienda, quien ingresó al establecimiento para revisar las condiciones en que se encontraba el interior y verificar si había mercancía u otros artículos faltantes. La empleada deberá informar al concesionario sobre los resultados de la revisión, con el fin de establecer qué objetos pudieron haber sido sustraídos y determinar el monto de las posibles pérdidas.