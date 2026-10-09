Saltillo: le dan cristalazo a tienda de conveniencia en la Bellavista

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    Saltillo: le dan cristalazo a tienda de conveniencia en la Bellavista
    Elementos municipales acudieron a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Bellavista, tras el reporte de daños en uno de sus cristales. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos alertaron a las autoridades tras detectar afectaciones en el acceso del establecimiento; durante la revisión no se observaron indicios de mercancía sustraída

Una tienda de conveniencia fue objeto de un cristalazo en el cruce de las calles Pedro Aranda y Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Bellavista, en Saltillo, lo que generó la movilización de autoridades municipales.

El incidente fue reportado por vecinos del sector, quienes se percataron de los daños en uno de los cristales de la puerta del establecimiento y solicitaron la intervención de las autoridades.

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En cuestión de minutos, elementos municipales arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las primeras diligencias relacionadas con el reporte.

$!Aunque el cristal presentó daños, durante la revisión no se observaron indicios de que hubiera sido sustraída mercancía; se prevé que el concesionario presente una denuncia.
Aunque el cristal presentó daños, durante la revisión no se observaron indicios de que hubiera sido sustraída mercancía; se prevé que el concesionario presente una denuncia. ULISES MARTÍNEZ

Poco después llegó la encargada de la tienda, quien ingresó al establecimiento para revisar las condiciones en que se encontraba el interior y verificar si había mercancía u otros artículos faltantes.

La empleada deberá informar al concesionario sobre los resultados de la revisión, con el fin de establecer qué objetos pudieron haber sido sustraídos y determinar el monto de las posibles pérdidas.

$!La encargada del negocio revisó el interior para verificar si había mercancía faltante después de lo ocurrido.
La encargada del negocio revisó el interior para verificar si había mercancía faltante después de lo ocurrido. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, tras la revisión, no se observaron indicios de que quien realizó el acto vandálico se llevara algún objeto. Aun así, se prevé que el concesionario presente la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se inicien las investigaciones y se pueda ubicar al o los responsables.

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