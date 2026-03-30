Da vuelta sin precaución para ingresar a gasolinera y provoca choque en Saltillo

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Da vuelta sin precaución para ingresar a gasolinera y provoca choque en Saltillo
    El intento de ingresar a una gasolinera provocó la colisión entre ambas unidades. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores

Al dar la vuelta sin precaución hacia una gasolinería, se originó un accidente vial sobre el bulevar Otilio González, en el que participaron un taxi y un automóvil particular, dejando daños materiales, en Saltillo.

El taxi, un Nissan Versa, era conducido por Christian Alberto ¨N¨, de 32 años, quien circulaba con dirección hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/que-estara-abierto-en-saltillo-durante-semana-santa-BN19727521
$!Autoridades de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del percance.
Autoridades de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del percance. ULISES MARTÍNEZ

En el percance también estuvo involucrado un Chevrolet Chevy con placas del estado de Tamaulipas, conducido por Reynaldo ¨N¨, de 47 años, quien se desplazaba con rumbo a la calle Morelos.

$!La persona lesionada fue atendida en el lugar tras el choque registrado en el bulevar Otilio González.
La persona lesionada fue atendida en el lugar tras el choque registrado en el bulevar Otilio González. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Chevy intentó ingresar a una gasolinera, maniobra con la que se atravesó al paso del taxi y le quitó el derecho de circulación, lo que derivó en la colisión.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

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