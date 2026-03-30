Da vuelta sin precaución para ingresar a gasolinera y provoca choque en Saltillo
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Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores
Al dar la vuelta sin precaución hacia una gasolinería, se originó un accidente vial sobre el bulevar Otilio González, en el que participaron un taxi y un automóvil particular, dejando daños materiales, en Saltillo.
El taxi, un Nissan Versa, era conducido por Christian Alberto ¨N¨, de 32 años, quien circulaba con dirección hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez.
En el percance también estuvo involucrado un Chevrolet Chevy con placas del estado de Tamaulipas, conducido por Reynaldo ¨N¨, de 47 años, quien se desplazaba con rumbo a la calle Morelos.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Chevy intentó ingresar a una gasolinera, maniobra con la que se atravesó al paso del taxi y le quitó el derecho de circulación, lo que derivó en la colisión.
Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.