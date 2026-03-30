Da vuelta sin precaución para ingresar a gasolinera y provoca choque en Saltillo

Al dar la vuelta sin precaución hacia una gasolinería, se originó un accidente vial sobre el bulevar Otilio González, en el que participaron un taxi y un automóvil particular, dejando daños materiales, en Saltillo.

El taxi, un Nissan Versa, era conducido por Christian Alberto ¨N¨, de 32 años, quien circulaba con dirección hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez.