¿Qué estará abierto en Saltillo durante Semana Santa?

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    ¿Qué estará abierto en Saltillo durante Semana Santa?
    El Museo del Desierto abrirá de forma continua durante el periodo vacacional de Semana Santa, con nuevas experiencias como dinosaurios robotizados, realidad aumentada y actividades para niñas y niños. FRANCISCO MUÑIZ

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Saltillo ofrecerá diversas opciones recreativas y turísticas, desde actividades en el Museo del Desierto y recorridos en el Cañón de San Lorenzo, hasta espacios urbanos y experiencias en viñedos de la región

En el periodo vacacional de Semana Santa, Saltillo no solo tendrá actividad en el Centro Histórico. En distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, los espacios recreativos, turísticos y naturales continuarán operando, ofreciendo alternativas para quienes buscan salir sin alejarse.

Uno de los principales puntos de afluencia será el Museo del Desierto, que abrirá de forma continua del 28 de marzo al 5 de abril. Para esta temporada, el recinto suma nuevas experiencias como dinosaurios robotizados, una zona de realidad aumentada y actividades dirigidas a niñas y niños, además de talleres, cuentacuentos y espacios interactivos. Se espera que al cierre del período reciba entre 35 mil y 40 mil visitantes.

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Para quienes prefieren actividades al aire libre, el Cañón de San Lorenzo ofrecerá recorridos guiados durante estos días, con salidas a las 9:00 am y a las 4:00 pm, enfocados en la flora, fauna y el entorno natural del lugar, además de dinámicas familiares.

En la ciudad, espacios como el Parque Venustiano Carranza y la Ciudad Deportiva de Saltillo mantendrán sus horarios habituales. Aunque no habrá actividades especiales, se perfilan como opciones accesibles para salir a caminar, hacer ejercicio o pasar tiempo en familia.

Puedes visitar la Ciudad Deportiva de martes a viernes de 6:30 am a 9:00 pm, sábados y domingos de 7:00 am a 9:00 pm; mientras que el Parque Venustiano Carranza estará abierto de martes a domingo de 11:00 am a 7:00 pm.

Además, durante esta temporada se mantiene la experiencia Vinos y Dinos, en la que más de 20 viñedos de la región abrirán al público con recorridos, catas y propuestas gastronómicas.

Fuera de la mancha urbana, también habrá movimiento en ejidos con actividades como kermeses, rodeos y bailes, principalmente durante el fin de semana del 3 y 4 de abril, lo que abre opciones más tradicionales para las familias.

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De manera paralela, autoridades municipales instalarán módulos de información turística en distintos puntos de la ciudad y en accesos carreteros, con el objetivo de orientar a visitantes durante estos días.

En conjunto, la ciudad ofrece alternativas para distintos perfiles, desde quienes buscan actividades familiares hasta quienes prefieren naturaleza o experiencias gastronómicas, sin necesidad de salir de Saltillo.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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