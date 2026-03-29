¿Qué estará abierto en Saltillo durante Semana Santa?

Uno de los principales puntos de afluencia será el Museo del Desierto, que abrirá de forma continua del 28 de marzo al 5 de abril. Para esta temporada, el recinto suma nuevas experiencias como dinosaurios robotizados, una zona de realidad aumentada y actividades dirigidas a niñas y niños, además de talleres, cuentacuentos y espacios interactivos. Se espera que al cierre del período reciba entre 35 mil y 40 mil visitantes.

En el periodo vacacional de Semana Santa, Saltillo no solo tendrá actividad en el Centro Histórico. En distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, los espacios recreativos, turísticos y naturales continuarán operando, ofreciendo alternativas para quienes buscan salir sin alejarse.

Para quienes prefieren actividades al aire libre, el Cañón de San Lorenzo ofrecerá recorridos guiados durante estos días, con salidas a las 9:00 am y a las 4:00 pm, enfocados en la flora, fauna y el entorno natural del lugar, además de dinámicas familiares.

En la ciudad, espacios como el Parque Venustiano Carranza y la Ciudad Deportiva de Saltillo mantendrán sus horarios habituales. Aunque no habrá actividades especiales, se perfilan como opciones accesibles para salir a caminar, hacer ejercicio o pasar tiempo en familia.

Puedes visitar la Ciudad Deportiva de martes a viernes de 6:30 am a 9:00 pm, sábados y domingos de 7:00 am a 9:00 pm; mientras que el Parque Venustiano Carranza estará abierto de martes a domingo de 11:00 am a 7:00 pm.

Además, durante esta temporada se mantiene la experiencia Vinos y Dinos, en la que más de 20 viñedos de la región abrirán al público con recorridos, catas y propuestas gastronómicas.

Fuera de la mancha urbana, también habrá movimiento en ejidos con actividades como kermeses, rodeos y bailes, principalmente durante el fin de semana del 3 y 4 de abril, lo que abre opciones más tradicionales para las familias.