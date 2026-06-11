Reporta Diócesis de Saltillo mejoría en la salud de monseñor Humberto González Galindo

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    Reporta Diócesis de Saltillo mejoría en la salud de monseñor Humberto González Galindo
    La Diócesis de Saltillo informó que monseñor Humberto González Galindo muestra signos favorables durante su recuperación. FRANCISCO MUÑIZ

Médicos mantienen observación durante las próximas 72 horas mientras continúa su proceso de recuperación

La Diócesis de Saltillo informó que monseñor Humberto González Galindo presenta una evolución favorable, noticia que ha sido recibida con esperanza por la comunidad católica que desde hace días se mantiene atenta a su estado.

A través de un comunicado oficial, la Iglesia diocesana dio a conocer que el sacerdote ha recuperado fuerza y ánimo, mostrando señales positivas dentro de su proceso de atención médica.

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De acuerdo con la información difundida, incluso ha manifestado nuevamente el deseo de alimentarse, indicador que ha sido interpretado como una respuesta alentadora a los tratamientos que recibe.

PERMANECEN ATENTOS A LAS PRÓXIMAS HORAS

La Diócesis destacó también que monseñor Humberto ha podido recibir la sagrada comunión, encontrando en la fe y en la eucaristía fortaleza espiritual para enfrentar esta etapa de recuperación.

Aunque el panorama es alentador, el equipo médico mantiene vigilancia permanente y espera que transcurran las próximas 72 horas sin complicaciones para evaluar la respuesta al tratamiento y determinar los siguientes pasos en su atención.

La Iglesia de Saltillo agradeció las numerosas muestras de solidaridad expresadas por fieles, familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes han acompañado este proceso mediante oraciones, mensajes y gestos de cercanía.

Asimismo, reiteró el llamado a continuar encomendando la salud del sacerdote a la intercesión de la Virgen de Guadalupe, salud de los enfermos, así como del venerable monseñor Jesús María Echavarría, figura emblemática para la comunidad diocesana.

La Diócesis señaló que mantiene la confianza en una recuperación favorable y subrayó que el acompañamiento espiritual de los creyentes ha sido un respaldo importante durante estos días de incertidumbre.

El comunicado concluye con un mensaje de esperanza, destacando que la oración compartida fortalece a quienes atraviesan momentos difíciles y alimenta la confianza en una evolución positiva.

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