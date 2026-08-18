Dan último adiós al empresario Ricardo García Guerra en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Dan último adiós al empresario Ricardo García Guerra en Saltillo
    Flores blancas rodearon las cenizas y el retrato de Ricardo García Guerra durante la ceremonia de despedida celebrada este martes. FRANCISCO MUÑÍZ

Familiares, amigos y representantes de distintos sectores acompañaron a la familia durante la misa de despedida celebrada este martes

Entre flores blancas, abrazos y recuerdos, familiares, amigos y personas cercanas dieron este martes el último adiós a Ricardo García Guerra, empresario saltillense que falleció el pasado 16 de agosto, a los 64 años.

Desde la mañana, sus cenizas fueron veladas en las Capillas Renacimiento del Oratorio Martínez, al norponiente de Saltillo. Coronas y arreglos florales blancos marcaron la entrada del recinto, mientras en el interior las flores acompañaron el espacio donde permanecieron sus cenizas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/me-duele-el-alma-activista-busca-padrinos-para-comprar-utiles-escolares-a-ninos-vulnerables-de-saltillo-IJ22907870

La despedida reunió a sus hijos Ricardo, Maru, Mariana, Alejandra y Fernando García López, así como a su esposa, María Eugenia López Villarreal. La familia estuvo acompañada por integrantes de los sectores empresarial, social y político de Saltillo.

La misa se realizó a las 13:00 horas y fue oficiada por el padre Manuel Diego López, sobrino y ahijado de García Guerra, quien durante la homilía habló sobre la muerte, la fe y la esperanza en la vida eterna.

Señaló que la despedida también representa un momento para reflexionar sobre la vida y sobre la esperanza que sostiene a quienes permanecen.

El sacerdote recordó que García Guerra pudo prepararse durante sus últimos meses y estuvo acompañado por familiares y sacerdotes. Destacó también su devoción religiosa y algunos momentos que compartieron durante ese periodo.

RECUERDAN SU CERCANÍA Y GENEROSIDAD

Al finalizar la ceremonia, Alejandra, hija de Ricardo García Guerra, tomó la palabra para agradecer a quienes acompañaron a la familia. Recordó a su padre como un hombre cercano, generoso y anfitrión, alguien que encontraba conocidos a dondequiera que llegaba y que mantenía vínculos con las personas a través de los años.

$!Ricardo García Guerra falleció el pasado 16 de agosto, a los 64 años; durante la misa, su familia recordó los vínculos que mantuvo con numerosas personas a lo largo de su vida.
Ricardo García Guerra falleció el pasado 16 de agosto, a los 64 años; durante la misa, su familia recordó los vínculos que mantuvo con numerosas personas a lo largo de su vida. FRANCISCO MUÑÍZ

Mencionó que durante los últimos meses fueron muchas las personas que se acercaron para hablarles de él y compartir algún recuerdo. En cada historia, señaló, aparecía la imagen de un hombre querido y cercano.

Alejandra también agradeció a su madre y a sus hermanos por mantenerse unidos durante este periodo, así como a familiares, amigos y al personal médico y de enfermería que los acompañó durante los últimos meses.

Antes de concluir la despedida, dedicó unas últimas palabras a su padre:

“Vete tranquilo, papá, tu familia te ama, te agradece y te llevaremos siempre en el corazón”, expresó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Empresarios

Localizaciones


Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy: Un héroe sin visa

Andy: Un héroe sin visa
true

Diego del Bosque se queda; no hay quien lo supla en Morena Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Facturas falsas? Lista negra del SAT inquieta a nuevos empresarios en Coahuila
La necropsia practicada por las autoridades determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio.

Determinan causa de muerte de Yulissa Lizeth, joven que murió tras hacerse uñas en Saltillo
Los involucrados se hacían pasar por trabajadores del IMSS y ofrecían conseguir unidades de sangre supuestamente disponibles.

Coahuila: extorsionan a familiares de pacientes que buscan donaciones de sangre; se hacían pasar por empleados de clínica

La entrenadora saltillense señaló que Coahuila tiene potencial para aportar más atletas al proyecto nacional rumbo a Los Ángeles 2028.

La saltillense Pamela Reyes rumbo a LA 2028: ‘Este pase olímpico representa ilusión, sueños y esperanza’
Un cartel indica la entrada a la sede de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto de 2025, en Atlanta.

Recortes Donald Trump dejan a los programas médicos en EU como ‘zombies’, financiados pero sin personal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, interviene en un foro de la Coalición Americana contra los Cárteles en Ciudad de Panamá, el miércoles 12 de agosto de 2026.

Tras matar a cientos de personas en ataques a barcos, ahora el Ejército de EU amplía su campaña terrestre en Latinoamérica