Dan último adiós al empresario Ricardo García Guerra en Saltillo

Desde la mañana, sus cenizas fueron veladas en las Capillas Renacimiento del Oratorio Martínez, al norponiente de Saltillo . Coronas y arreglos florales blancos marcaron la entrada del recinto, mientras en el interior las flores acompañaron el espacio donde permanecieron sus cenizas.

Entre flores blancas, abrazos y recuerdos, familiares, amigos y personas cercanas dieron este martes el último adiós a Ricardo García Guerra, empresario saltillense que falleció el pasado 16 de agosto, a los 64 años.

La despedida reunió a sus hijos Ricardo, Maru, Mariana, Alejandra y Fernando García López, así como a su esposa, María Eugenia López Villarreal. La familia estuvo acompañada por integrantes de los sectores empresarial, social y político de Saltillo.

La misa se realizó a las 13:00 horas y fue oficiada por el padre Manuel Diego López, sobrino y ahijado de García Guerra, quien durante la homilía habló sobre la muerte, la fe y la esperanza en la vida eterna.

Señaló que la despedida también representa un momento para reflexionar sobre la vida y sobre la esperanza que sostiene a quienes permanecen.

El sacerdote recordó que García Guerra pudo prepararse durante sus últimos meses y estuvo acompañado por familiares y sacerdotes. Destacó también su devoción religiosa y algunos momentos que compartieron durante ese periodo.

RECUERDAN SU CERCANÍA Y GENEROSIDAD

Al finalizar la ceremonia, Alejandra, hija de Ricardo García Guerra, tomó la palabra para agradecer a quienes acompañaron a la familia. Recordó a su padre como un hombre cercano, generoso y anfitrión, alguien que encontraba conocidos a dondequiera que llegaba y que mantenía vínculos con las personas a través de los años.