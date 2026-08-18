‘Me duele el alma’: activista busca padrinos para comprar útiles escolares a niños vulnerables de Saltillo

Pineda, quien desde hace más de una década realiza labores altruistas en beneficio de personas que atraviesan situaciones complicadas, solicitó nuevamente el respaldo de la ciudadanía para reunir recursos y adquirir materiales escolares para varios niños.

A pocos días del regreso a clases, familias de Saltillo que enfrentan dificultades económicas buscan alternativas para completar las listas de útiles escolares de sus hijos, por lo que la activista Sandra Pineda retomó su campaña para encontrar padrinos que puedan apoyar a menores de escasos recursos.

Uno de los casos corresponde a una madre que, ante la falta de dinero, contempla vender sus argollas de matrimonio para poder comprar las listas escolares de sus hijos. En otro caso, la familia ni siquiera ha recibido la lista de útiles debido a que no ha podido cubrir el pago de inscripción en la escuela.

La activista explicó que cada año, durante la temporada de regreso a clases, recibe casos de familias que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos escolares. En esta ocasión, compartió la situación de dos madres que enfrentan dificultades para conseguir los útiles que sus hijos necesitan.

Ante estas circunstancias, Pineda hizo un llamado a las casi 18 mil personas que forman parte de su comunidad en redes sociales para realizar aportaciones económicas, incluso pequeñas, con las cuales pueda adquirir los artículos escolares.

La activista señaló que durante el fin de semana recibió depósitos de dos personas y que, con las aportaciones que logre reunir, pretende acudir a comprar los útiles durante la tarde para comenzar a atender los casos que le han sido planteados.

Pineda también reconoció que en esta ocasión ha encontrado mayores dificultades para reunir los apoyos. Explicó que algunas de las personas que tradicionalmente colaboran con ella cada año todavía no han respondido a sus mensajes.

Más allá de la campaña, la activista recordó que conoce de primera mano las dificultades que enfrentan las familias durante el inicio del ciclo escolar. Relató que cuando llegó a Saltillo, hace 22 años, ella y su esposo trabajaban, pero sus ingresos eran insuficientes para cubrir todos los gastos relacionados con la educación de sus hijos.

Esa experiencia, dijo, es una de las razones por las que mantiene su labor de apoyo a familias vulnerables y, particularmente durante esta temporada, busca evitar que los menores comiencen las clases sin los materiales necesarios.

Pineda pidió a quienes tengan posibilidades de colaborar sumarse a la causa y aportar “con poquito”, pues aseguró que cada contribución puede ayudar a completar una lista escolar.

La activista también reconoció que la situación económica representa un reto para muchas familias y para quienes acostumbran colaborar con este tipo de campañas; sin embargo, insistió en que los niños necesitan el respaldo de la comunidad en estos días previos al regreso a las aulas.