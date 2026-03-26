De las aulas a la exposición: estudiantes de Saltillo presentan su primer trabajo fotográfico

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    De las aulas a la exposición: estudiantes de Saltillo presentan su primer trabajo fotográfico
    ”Goteo de Ideas” —a cargo del joven Alejandro Sifuentes— fue uno de los trabajos seleccionados como mejor fotografía. IESUÉ LÓPEZ

Alrededor de 180 alumnos captaron su entorno con celulares y lograron exhibir sus imágenes en su propia escuela

Alumnos de la secundaria Félix Neira Barragán, en Saltillo, demostraron que la falta de equipo profesional no es un obstáculo para crear. A través de una convocatoria nacional de fotografía, cerca de 180 estudiantes participaron con imágenes tomadas desde sus celulares y tabletas, retratando su propia realidad.

La actividad se desarrolló bajo las categorías “Escuela que inspira” y “Convivencia chida”, y contó con la guía de los docentes de diseño gráfico y artes, Lidiet García Hernández y César Alonso Delgado Rivera.

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Sin cámaras profesionales ni estudio, los jóvenes enfrentaron el reto de construir sus fotografías con los recursos disponibles.

“No tenemos acceso a cámaras o un gran equipo de tecnología”, explicó la maestra Lidiet García. El proyecto se trabajó durante mes y medio, periodo en el que incluso los alumnos compartieron sus dispositivos para poder realizar sus tomas.

Por su parte, el maestro César Alonso Delgado destacó que se trata de la primera vez que se realiza este ejercicio en la escuela.

“Fuimos trabajándolo y se fue logrando con mucha emoción por parte de los alumnos”, comentó.

TÉCNICAS Y OBRAS

Fue al mediodía de este jueves cuando los estudiantes recibieron una sorpresa: sus fotografías fueron impresas —con el apoyo de VANGUARDIA— y exhibidas en el patio central del plantel.

$!Padres de familia y alumnos recorrieron la muestra, que marcó la primera exposición formal del trabajo realizado en clase.
Padres de familia y alumnos recorrieron la muestra, que marcó la primera exposición formal del trabajo realizado en clase. IESUÉ LÓPEZ

Como parte del proceso, los estudiantes aprendieron sobre encuadre e iluminación, además de experimentar con técnicas como el dibujo con luz.

Entre las obras destacadas se encuentra “Goteo de ideas”, de Alejandro Sifuentes García, alumno de tercer grado, que recibió un reconocimiento especial.

También fue premiada “Super Saiyajin”, de Diego Leinadath Valverde Ávila, de 2º B, quien utilizó larga exposición con un celular para dibujar con luz dentro de un salón.

Otra de las imágenes reconocidas fue “Vínculo amistoso”, de Danaí Fernanda Domínguez Ramírez, de 2º B, que muestra pececitos formando una estrella.

$!Entre flores, michis, luces y objetos de la cotidianeidad, los estudiantes lograron perspectivas fuera de lo común.
Entre flores, michis, luces y objetos de la cotidianeidad, los estudiantes lograron perspectivas fuera de lo común. IESUÉ LÓPEZ

IMPACTO EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Los docentes señalaron que la iniciativa busca no solo fomentar la creatividad, sino también fortalecer la identidad de los estudiantes.

“Gracias al apoyo de Vanguardia para la impresión de las fotografías, los alumnos pudieron ver su trabajo expuesto formalmente por primera vez. Ya no se quedó como un trabajo de clase; para ellos fue un impacto importante”, explicó la maestra García.

HACIA NUEVOS PROYCTOS

Este ejercicio también permitió a los alumnos acercarse al lenguaje visual, comprendiendo conceptos como la denotación y connotación de las imágenes.

De acuerdo con los docentes, este aprendizaje ya se refleja en un nuevo proyecto de cortometraje, en el que los estudiantes muestran mayor dominio del encuadre y de las emociones que buscan transmitir.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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