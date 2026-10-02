$!¡De manteles largos! Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC en Saltillo, celebrará 80 años con actividades académicas y culturales

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) celebrará su 80 aniversario con una semana de actividades académicas, científicas, culturales y deportivas, del 8 al 13 de noviembre de 2026, con la participación de estudiantes, egresados y público en general. En rueda de prensa, el director del plantel ubicado en Saltillo, Leopoldo Ríos; la secretaria académica, Miriam Desireé Dávila Medina, y el secretario administrativo, Roberto Arredondo Valdés, presentaron el programa conmemorativo, que busca reunir a distintas generaciones, reconocer la trayectoria de la institución y difundir su oferta educativa.

A lo largo de ocho décadas, la Facultad ha contribuido a la formación de profesionales y al desarrollo de la investigación, la innovación tecnológica y la vinculación con el sector productivo de la región. La celebración también busca fortalecer la convivencia de la comunidad universitaria, conocida como los “Zorrillos”, mediante actividades abiertas a niñas, niños, jóvenes y adultos. CARRERA, LIBRO CONMEMORATIVO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Las actividades comenzarán el domingo 8 de noviembre con la carrera 5K del 80 aniversario, cuya salida será a las 8:00 horas desde la explanada de la Facultad. Los participantes podrán correr, caminar o trotar. La inscripción tendrá un costo de 350 pesos e incluirá playera conmemorativa, número y medalla. La entrega de kits está programada para el viernes 6 de noviembre, de 12:00 a 16:00 horas. El lunes 9, a las 9:00 horas, en el auditorio del plantel, se presentará el libro conmemorativo La humanidad como principio, la ciencia como instrumento, una edición especial que reúne la historia y la memoria de la institución. La preventa tendrá un costo de 650 pesos hasta el 30 de octubre; posteriormente, el precio será de 750 pesos. La publicación podrá adquirirse en el Departamento de Contabilidad de la Facultad o mediante el sitio fcq-uadec.com/80_aniversario. En la elaboración de la obra participaron la maestra Graciela Flores Flores, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, así como los docentes de Ciencias Químicas Miguel Ángel Medina Morales, Karina Reyes Acosta, Alberto Nuncio y Leopoldo Ríos Vega. Ese mismo día, a las 11:00 horas, el Paraninfo del Ateneo Fuente recibirá la conferencia Si todo está saliendo bien, algo estás haciendo mal, a cargo de Rafa Carbajal, doctor en Bioquímica, originario de Durango y divulgador científico especializado en acercar la ciencia de los alimentos al público a través de redes sociales. La entrada será libre.

EXPOSICIONES, CONCURSOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS El martes 10 de noviembre se realizará la tradicional Expo Biociencias, de 10:00 a 13:00 horas, en la explanada de la Facultad, donde estudiantes presentarán proyectos relacionados con las ciencias biológicas. A las 13:00 horas comenzará el Chemistry Runway, un concurso de disfraces con temática científica en el auditorio del plantel. Por la tarde, a las 18:00 horas, se disputará un partido amistoso de futbol soccer en el campo Juan Lobato, de la Unidad Central. Para el miércoles 11 está programada una Feria de Ciencias a partir de las 9:00 horas, también en la explanada. A las 16:00 horas se realizará un encuentro amistoso de softbol entre alumnos y exalumnos, en el campo de béisbol de la Unidad Central. La jornada concluirá con el Picnic & Night, a las 18:00 horas, que incluirá la proyección de una película en las instalaciones de la Facultad. Durante esta actividad se recibirá a estudiantes de distintas preparatorias de Saltillo, quienes podrán conocer las instalaciones y la oferta educativa, con el propósito de despertar su interés por las ciencias químicas y las carreras que ofrece la institución. PREPARAN CEREMONIA POR EL ANIVERSARIO El jueves 12 de noviembre, fecha del aniversario de la Facultad, se realizarán entre las 10:30 y las 12:30 horas la fotografía oficial conmemorativa, las tradicionales Mañanitas, el corte del pastel y la siembra de un árbol en la plaza Benceno. A partir de las 18:00 horas tendrá lugar la ceremonia oficial en la explanada del plantel, con la participación del Coro Universitario y Lobos Norteños. El programa también contempla una callejoneada por el Campus Central, acompañada por la Tuna de la UAdeC. Las actividades concluirán el viernes 13 de noviembre con una cena-baile de aniversario, programada para las 21:00 horas.

OCHO DÉCADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Los antecedentes de la Facultad se remontan al pabellón de Química del Ateneo Fuente, cuyo laboratorio comenzó a funcionar el 12 de diciembre de 1946. La primera carrera que se impartió fue Químico Industrial, con una generación inicial de apenas tres alumnos. En 1948 se incorporó la carrera de Químico Farmacobiólogo, cuya primera generación egresó en 1952 con seis estudiantes. Posteriormente, en 1962, se abrió la licenciatura en Ingeniería Química. A 80 años de su fundación, la institución ha formado a 97 generaciones de químicos farmacobiólogos, 81 de ingenieros químicos y 37 de químicos, además de profesionales de posgrado. Su oferta de formación avanzada incluye maestrías en Ciencias en Biotecnología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia y Tecnología de los Materiales, y Ciencia y Tecnología Química. También cuenta con doctorados en Ciencias en Biotecnología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, y Ciencia y Tecnología de los Materiales. La conmemoración busca reconocer esta trayectoria académica y científica, al tiempo que abre espacios para acercar las ciencias a nuevas generaciones y fortalecer el vínculo de la Facultad con la sociedad.

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