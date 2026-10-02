CBTIS 97 cumple 50 años: de 300 alumnos a una comunidad de casi 3 mil 800 estudiantes

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Saltillo
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    CBTIS 97 cumple 50 años: de 300 alumnos a una comunidad de casi 3 mil 800 estudiantes
    Exdirectores, exalumnos, docentes y estudiantes participaron en la ceremonia conmemorativa por los 50 años del CBTIS 97. FRANCISCO MUÑIZ

El plantel celebró medio siglo de historia acompañado de fundadores, exdirectores y egresados; más de 45 mil jóvenes han pasado por sus aulas desde su creación

De iniciar actividades con 300 estudiantes en instalaciones provisionales a convertirse en una comunidad con una matrícula cercana a los 3 mil 800 alumnos, el CBTIS 97 celebró este viernes sus primeros 50 años de historia en Saltillo.

Autoridades educativas, exdirectores, exalumnos, docentes, trabajadores, estudiantes y padres de familia se reunieron en la explanada del plantel para conmemorar el medio siglo de una institución que abrió sus puertas en 1976.

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Durante la ceremonia, se recordó que el hoy Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 97 comenzó su historia como Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 330 y posteriormente, en 1983, recibió la denominación que conserva actualmente.

El plantel abrió sus puertas el 6 de octubre de 1976 y, en febrero de 1977, sus primeros 300 estudiantes comenzaron las actividades de bachillerato en instalaciones provisionales de la entonces Escuela Secundaria Técnica número 240, actualmente Secundaria Técnica número 28.

Cinco décadas después, más de 45 mil estudiantes han pasado por sus especialidades técnicas y actualmente la matrícula activa se aproxima a los 3 mil 800 alumnos, señaló el director Luis Arcadio de la Peña Martínez durante su mensaje.

“Estos primeros 50 años son el piso, no el techo”, expresó el director ante la comunidad estudiantil al llamar a las nuevas generaciones a continuar la historia de la institución.

$!Integrantes de distintas generaciones regresaron al CBTIS 97 para recordar la transformación de una escuela que inició con apenas 300 estudiantes.
Integrantes de distintas generaciones regresaron al CBTIS 97 para recordar la transformación de una escuela que inició con apenas 300 estudiantes. FRANCISCO MUÑIZ

De la Peña Martínez destacó que recientemente el plantel recibió a más de 860 estudiantes en una generación, además de señalar el crecimiento que ha experimentado en infraestructura y equipamiento.

Actualmente, la oferta académica incluye carreras técnicas como contabilidad, ciencia de datos e información, mantenimiento automotriz, electromecánica, mecatrónica, semiconductores y microelectrónica. Su modelo de bachillerato bivalente permite a los estudiantes cursar la educación media superior al mismo tiempo que una formación técnica.

GENERACIONES QUE REGRESAN

La celebración también reunió distintas etapas de la historia del plantel. En entrevista, De la Peña Martínez informó que acudieron 86 exalumnos y seis exdirectores, además de personal jubilado, autoridades, padres y madres de familia. “Tenemos a sus hijos o a sus nietos”, expresó el director al referirse a familias que han mantenido durante generaciones una relación con el CBTIS 97.

La presencia de antiguos estudiantes también quedó reflejada durante la ceremonia, cuando se pidió ponerse de pie a integrantes de la primera generación y posteriormente al resto de los egresados presentes.

$!Una placa conmemorativa fue develada durante los festejos por el 50 aniversario del plantel, que actualmente atiende a cerca de 3 mil 800 alumnos.
Una placa conmemorativa fue develada durante los festejos por el 50 aniversario del plantel, que actualmente atiende a cerca de 3 mil 800 alumnos. FRANCISCO MUÑIZ

Como parte del recorrido histórico, se recordó también a quienes han ocupado la dirección del plantel y a trabajadores y docentes que participaron en su consolidación. Entre ellos se reconoció a Leodegario Arriaga González como primer director del entonces CETis 330, así como a otros integrantes de la comunidad por sus aportaciones en diferentes etapas de la institución.

UNA PLACA PARA MARCAR EL MEDIO SIGLO

Uno de los actos centrales de la ceremonia fue la develación de una placa conmemorativa por los 50 años, realizada con la participación de autoridades, directivos y representantes de la comunidad escolar. También se entregaron reconocimientos a integrantes de la comunidad educativa y se realizó una presentación de la rondalla del plantel.

De la Peña Martínez atribuyó la permanencia y crecimiento del CBTIS 97 al trabajo conjunto entre docentes, personal administrativo, estudiantes, padres de familia, autoridades y otros sectores de la comunidad. “Creo que el CBTIS 97 es muestra del trabajo que se puede forjar a través del trabajo colaborativo”, señaló.

Después de cinco décadas, agregó, el reto será continuar el trabajo que permitió que generaciones completas hayan pasado por las mismas aulas. “Estamos muy contentos de que hoy estemos celebrando el primer 50 aniversario de esta institución”, concluyó.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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