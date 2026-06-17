De un antojo de embarazo a una tradición saltillense: la historia detrás del regreso de Il Conde y Hugos La Juerta

La historia se remonta a 1979, cuando Beatriz Arizpe buscaba en Saltillo los jugos que solía consumir en sus visitas a la Ciudad de México. No los encontraba. Cada viaje terminaba igual: regresaba cargando galones o encargándolos a familiares.

Antes de Il Mercato, antes de la Terraza Romana y mucho antes de que el apellido Gentiloni se asociara con algunos de los restaurantes más conocidos de Saltillo , todo comenzó con una licuadora prestada, un extractor de jugos y el antojo de una mujer embarazada.

Sin saberlo, aquella necesidad daría origen al primer negocio de la familia.

“Todo surgió porque yo estaba embarazada y mi gran antojo eran los jugos. Me encantaba ir a la Ciudad de México (...) y tenían unos jugos deliciosos, y yo me venía cargando galones de la Ciudad de México o venía mi hermana y le encargaba galones”, recordó Beatriz Arizpe durante la reapertura de Il Conde y Hugos La Huerta, frente a la Alameda.

En aquella época, las opciones eran escasas.

“Aquí había nada más una tienda que vendía jugos y vendía únicamente de zanahoria y de naranja. Eran los únicos jugos que existían en Saltillo”, relató.

Ante esa situación, decidió emprender junto con su esposo, el italiano Emanuele Gentiloni.

“Mi mamá me prestó un extractor de jugos Jumex, una licuadora y 12 copas. Y con eso nos aventuramos a abrir la primera tienda de jugos”.

Así nació Hugos La Huerta en agosto de 1979.

UN NEGOCIO CONSTITUIDO JUNTO A SUS CLIENTES

Lo que comenzó como una pequeña juguería fue creciendo poco a poco. La familia empezó a producir yogurt cuando todavía era un producto poco conocido en la ciudad.

“Tuvimos una vaca, luego dos y así fuimos creciendo hasta tener 100 vacas”, recordó Beatriz Arizpe.

Pero quizá uno de los elementos más peculiares de aquellos años fue que muchos de los productos que hicieron famoso al negocio no fueron creados por los dueños, sino por los propios clientes.

“La Bomba del Profesor, así se llamaba uno de los jugos. Era porque había un profesor de aquí de la Normal que llegaba todas las mañanas por su jugo de fresa, le ponía los huevos, le ponía germen de trigo, nueces, miel, y en la licuadora”.

Lo mismo ocurrió con otras combinaciones que terminaron formando parte del menú durante años.

“La Crema de Más Amor, llegaban dos, una parejita, y pedían papaya, yogur y plátano. Todas las recetas las fue inventando la gente”.

EL SUEÑO DE EMANUELE GENTILONI

Mientras Hugos La Huerta se consolidaba, Emanuele Gentiloni tenía otro objetivo.

“Siempre estaba con la idea de: ‘quiero abrir un restaurante’”, recordó Beatriz Arizpe.

Ese sueño tomó forma en 1991 con la Terraza Romana y años después derivó en otro concepto que mezclaba dos culturas que también convivían dentro de la familia: la italiana y la mexicana.

“El 16 de junio de 2004 fue cuando abrió mi papá Il Conde, que es una mezcla de pizzas y tacos”, explicó Fabio Gentiloni.