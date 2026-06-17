Saltillo: Por ‘El Súper Niño’ se esperan lluvias abundantes en septiembre; será un gran reto, considera experta

Debido a la presencia del fenómeno meteorológico que se le ha conocido como “El Súper Niño”, Saltillo podría registrar lluvias abundantes durante septiembre, situación que representará un desafío para la infraestructura pluvial de la localidad. Juana María Mendoza, académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), explicó que el pasado 11 de junio se declaró oficialmente el inicio de este fenómeno climático, el cual favorecerá la presencia de precipitaciones, particularmente durante septiembre.

Ante este panorama, la especialista subrayó las dificultades que enfrenta la capital de Coahuila en materia de infraestructura pluvial. Señaló que la geografía del valle de Saltillo propicia que los escurrimientos generados en los sectores del sur avancen de manera directa y con gran velocidad hacia las zonas del norte. “El relieve del valle de Saltillo se presta para eso. Es un reto muy grande para los gobernantes determinar qué hacer ante esta situación. Es imposible impedir que las lluvias que caen al sur bajen con mucha fuerza hacia el norte cuando son abundantes”, señaló. Asimismo, la académica consideró que la acumulación de basura en los arroyos agrava las afectaciones durante las contingencias climáticas.

En ese sentido, sostuvo que el manejo de los caudales requiere esquemas de planeación distintos a los implementados actualmente. Añadió que la combinación de frentes fríos y altos niveles de humedad incrementará la probabilidad de nevadas durante el próximo invierno. “Llegan los frentes fríos y llueve. Puede tratarse de lloviznas o de algún tipo de precipitación invernal que muchas veces se confunde con nieve. Sin embargo, sí esperamos una probabilidad muy alta de que nieve este invierno”, afirmó la especialista.

REALIZAN LIMPIEZA DE ARROYOS Este viernes, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que intensificó las jornadas de limpieza en arroyos y cauces naturales con el objetivo de reducir riesgos y mantener en mejores condiciones la infraestructura pluvial. Detalló que, a través del programa municipal “Aquí Andamos”, cuadrillas de trabajadores realizaron el retiro de basura, escombro, maleza y desechos acumulados en diversos cauces.

Entre los puntos atendidos se encuentra el arroyo ubicado sobre el bulevar Misión Santa Lucía, en su cruce con la calle Santa Rita, en la colonia Misión Cerritos. También se efectuaron trabajos similares en las colonias Valle Verde, Ignacio Zaragoza, Lomas Verdes y Lomas del Sur. De acuerdo con el municipio, se han realizado más de 38 mil metros lineales de limpieza en cauces naturales desde el inicio de la actual administración.

“En Saltillo trabajamos de forma permanente en cada sector para mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura. La limpieza de arroyos es fundamental para prevenir afectaciones y brindar mayor tranquilidad a las familias”, señaló el alcalde. Asimismo, recordó que permanece disponible el canal de atención ciudadana a través del Chat Bot oficial, en el número 844-160-08-08, para recibir reportes y solicitudes relacionadas con servicios públicos municipales. CAMBIA EL CALOR EN SALTILLO Respecto a las condiciones térmicas recientes, Mendoza señaló que el calentamiento global ha modificado la percepción tradicional del clima en Saltillo.

Explicó que el aumento en la evaporación provocado por el calentamiento de la Tierra y de los océanos ha generado un incremento notable en los niveles de humedad ambiental. “Saltillo siempre se ha caracterizado por tener un aire muy seco, por lo que, aunque hiciera calor, no se percibía tanto. Sin embargo, últimamente hemos tenido temperaturas cercanas a los 30 grados y sentimos un bochorno similar al de Monterrey. Eso antes no ocurría en Saltillo”, comentó. La académica recordó que el jueves pasado los pronósticos indicaban probabilidades mínimas de lluvia; sin embargo, una estación meteorológica registró un chubasco de 19 milímetros en el sector sur de la ciudad, mientras que en la zona norte no se presentó precipitación.

“Ahorita todo parece estar al revés. Están fallando los modelos y también hay limitaciones presupuestales. Las dos cosas se juntan y ocurren situaciones como las que estamos viendo. A veces me pregunto de dónde sacar agua cuando parece que no hay, y al mismo tiempo está cayendo un chubasco”, concluyó. EL ‘SÚPER NIÑO’, FENÓMENO GLOBAL Mendoza indicó que “El Niño” se presenta este año luego de que la temperatura superficial del mar registrara un incremento superior a 0.5 grados Celsius.

El Niño ya está activo en el Pacífico y podría intensificarse hasta 2026, alerta el SMN. #Clima #México https://t.co/7fvrGPYuM1 pic.twitter.com/3NNhOOMwIX — Uno TV (@UnoNoticias) June 17, 2026

Se estima que las condiciones actuales evolucionen hacia un evento de gran intensidad, con aumentos térmicos que podrían superar los 2 grados Celsius, por lo cual expertos en el planeta han considerado que se afrontará un “Súper Niño”. “El Pacífico nos aporta humedad, pero no durante el verano. Sus efectos suelen sentirse hacia septiembre, por lo que podemos esperar lluvias asociadas a tormentas provenientes de esa región”, explicó. La investigadora detalló que la presencia de “El Niño” inhibe la formación de huracanes en el Golfo de México, por lo que julio y agosto podrían registrar niveles moderados de precipitación.