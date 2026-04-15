Denuncian a taxista de Saltillo por conducir ebrio, fumar y cobrar de más

Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales encendió la polémica en Saltillo, luego de que un usuario exhibiera el presunto comportamiento indebido de un taxista, al que acusa de conducir en estado de ebriedad, fumar durante el servicio y cobrar tarifas superiores a las marcadas por el taxímetro.

En el reporte, el afectado hizo un llamado directo a las autoridades de transporte para intervenir en el caso: “Atención autotransporte de #Saltillo, este taxista conduce en estado de ebriedad y además no apaga su cigarro aunque el pasaje se lo pida, incluso se comporta agresivo y cobra el doble de lo que marque el taxímetro”, denunció. La publicación generó una oleada de reacciones entre usuarios, quienes no solo respaldaron la queja, sino que también señalaron la necesidad de formalizar la denuncia ante el Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, a fin de que el caso sea investigado y, en su caso, sancionado.

“Repórtenlo en transporte y sí lo sancionan, pero si no lo reportan, pues por eso hacen lo que quieren”, comentó un usuario identificado como Juancarlos Coronado, quien criticó la falta de denuncias formales. Otros internautas aprovecharon para exponer que este tipo de conductas no serían aisladas, al asegurar que algunos operadores incurren en prácticas similares, lo que ha provocado que cada vez más usuarios opten por plataformas digitales de transporte como alternativa. Esta denuncia reaviva el debate sobre la calidad del servicio de taxis en la ciudad y la necesidad de reforzar la supervisión y sanciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

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